И $1 млрд не жалко: на виртуальную борьбу с Россией Киев отдаст последнее

Вопрос: чего так боится Киев, постоянно вводя запреты на любые контакты с Россией для граждан Украины? Если те – как считается – в основной своей массе считают РФ врагом и "агрессором", зачем ограничивать их право на информацию?

Председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил: для полного блокирования российских сайтов потребуется около двух лет и миллиард долларов. Ранее, как известно, Петр Порошенко принял решение запретить доступ соотечественников к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. О свободе слова и прочих демократических ценностях говорить тут вообще не приходится. Украина же – це Европа. Вот и действует в надлежащих рамках. Интереснее этот самый миллиард. Неплохие ведь деньги, честное слово! Прежде всего, для тех, кто займется их освоением. Риелторы и автодилеры премиальных марок могут сделать неплохой гешефт. Пусть остальное население наскребает на коммуналку и молоко с хлебушком. Ради "святого дела" борьбы с Россией, то есть, в известном смысле с самими собой, никаких денег не жалко. Тем более то США с барского плеча сотню миллионов подкинут, то МВФ со скрипом очередной транш выделит. И наплевать, что отдавать обязательно придется, причем с огромными процентами. Набежало, кстати, уже более 20 млрд долларов. Это же будет когда-то потом. А на плаву киевскому начальству держаться надо сейчас. И "бабло рубить", пока "касса горяча".

Уже всем заинтересованным украинским пользователям российских ресурсов – а таких многие миллионы – досконально известно, как обойти запрет и "прорваться" в любимую соцсеть. Не беда. Это не помешает освоению вожделенного миллиарда. Вот только вопрос: а чего так боится Киев, постоянно вводя запреты и ограничения для украинцев? Если те так искренне и страстно любят Европу, которая и не думает отвечать взаимностью, и так ненавидят Россию – зачем ограничивать их право на информацию? Все-таки Киев, похоже, совсем не уверен в благонадежности подведомственного волею случая населения. Сколько его ни обрабатывали информационно-пропагандистским "стрихнином", а здравый смысл и исторические корни вытравить так и не удалось. Празднование 9 Мая это ярко продемонстрировало.

Установка мемориального комплекса "Агрессия России" в Киеве рядом со скульптурой "Родина-мать", блокировка российских сайтов, позорная история с "Евровидением", демонтаж памятной доски маршалу Жукову в Одессе, переименования, "декоммунизация", запреты, запреты, запреты. Провокации, избиения ветеранов, обращенные к Западу мольбы о помощи, бесконечно воспроизводящаяся ненависть, попытки вытравить из людей память и тем самым лишить их будущего. Это и есть политическая повестка Киева, в которой категорически нет конструктива. Какое государство возникнет в результате этого безумия, отягощенного безответственностью и узколобостью политических проходимцев?

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

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