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Быстро. Точно. Прицельно. Наши оружейники спасли чемпионат мира по стрельбе

10:4717.05.2017
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© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн "Калашников"Концерн Калашников открыл первую бренд-зону в МосквеКонцерн Калашников открыл первую бренд-зону в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн "Калашников"
Из-за западного запрета ввозить в Россию спортивное оружие под угрозой оказалось участие зарубежных спортсменов в первом Чемпионате мира по практической стрельбе. Проблему оперативно решил концерн "Калашников".

Политика опять вторгается в спорт. Но на этот раз не с помощью мельдония, шпионских страстей с подменой мочи и подковерных интриг. Ставшие уже привычными санкции могут помешать спортсменам принять участие в первом Чемпионате мира по практической стрельбе из карабина. Он пройдет в России, а сюда со своим оружием нельзя – во всяком случае, гражданам тех стран, которые ввели соответствующие запреты.

Авторы санкций наверняка имели в виду немного более крупные партии оружия и товаров двойного назначения. Но на всякий случай не разрешили вывозить его и спортсменам для личного пользования. Точнее, для того, чтобы отстоять честь своей страны на международных соревнованиях. Оно и правильно. Вдруг у немецкого стрелка эти злые русские по старой памяти отберут карабин и начнут использовать его против прогрессивной Европы. Этого допустить никак нельзя, поэтому спортсменов выпускают – никто не запрещает им участвовать в чемпионате "на территории неприятеля" – но только без оружия. Приедут, посмотрят – и хватит.

Впрочем, Россия не зря известна на весь мир не только водкой и медведями, но и Калашниковым. Он нас не раз уже выручал, выручит и теперь. В концерне решили изготовить специальную партию карабинов "Сайга", которые передадут Федерации практической стрельбы России. Не для рекламы (она "Калашникову" не нужна), не ради выгоды, а для того, чтобы показать: спорт должен быть вне политики. Все спортсмены получат оружие, и соревнование состоится. Если руководство их стран не введет какие-нибудь новые запреты. Или не обвинит концерн в неудачном выступлении своих стрелков, если те не добьются успеха.

Как бы то ни было, пока остается ждать результатов. Чемпионат пройдет с 25 мая по 11 июня в подмосковном парке "Патриот". Заявки на участие подали 850 спортсменов из 45 стран. Посмотрим, кто из них в итоге выстрелит.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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