Изыди, "Одноклассник"!.. Порошенко воюет с российскими соцсетями

Украинские интернет-ассоциации называют самыми посещаемыми в стране ресурсами "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru. Посещать их отныне гражданам Украины запрещено. Что еще придумают в Киеве, чтобы отравить жизнь согражданам?..

Что бы еще проклясть и запретить, да так, чтобы все содрогнулись?.. Президент Украины придумал, что именно. Табу на вполне материальную кино- и телепродукцию, а также СМИ и книги из России отныне усилено запретом… воображаемого. Петр Порошенко подписал указ против виртуального интернет-пространства – российского, конечно, – которое должно исчезнуть, обрушиться в прах. Не целиком – он же не волшебник, – а только для украинских пользователей.

Под горячую руку попали самые дерзкие, они же – самые заметные. Это популярные социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также Mail.ru и, главное, ресурсы "Яндекса". Как поисковик "Яндекс" еще сможет работать, а вот сервисы его закроют на замок. Притом не для какой-то там горстки жителей незалежной, а для 11 000 000 человек – такой была украинская "Яндекс"-аудитория, например, в феврале нынешнего года. Теперь будет, как в известной песне: "Я спросил у "Яндекса", где любимый сервис мой, "Яндекс" не ответил мне – на Yahoo послал…".

Кстати, семь известных украинских соцсетей пока не набирают этих 11 000 000. Может быть, молодая сеть WEUA.info чем-нибудь порадует, но по большей части "висит", типа "обновляется", время от времени призывая отказываться от российских социальных сетей. Так и придется сделать – указ Порошенко больше не позволяет интернет-провайдерам предоставлять услуги по "указанным адресам".

Конечно, это продолжение информационной войны со стороны официального Киева. Конечно, это действия по обрыву всяких, даже воображаемых нитей, связывающих русских и украинцев. И украинский президент готов сутки напролет воздух ножницами резать, лишь бы помогло. Неважно, что нет никаких правовых оснований – ни реальных, ни виртуальных: значение имеют только цифры. И не те, что приводят интернет-ассоциации Украины, когда называют самыми посещаемыми ресурсами именно "ВКонтакте", "Яндекс", "Одноклассники" и Mail.ru. Есть другие цифры, на которые приятнее смотреть, особенно когда они увеличиваются на глазах. Итого: с 15 мая продлены на очередной год санкции уже против 1 696 физических и юридических лиц. А вы говорите, успехи не растут – растут как на дрожжах!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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