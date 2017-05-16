Три минуты. Это много или мало? НАТО хочет "урезать" общение с Трампом

Как пишет Foreign Policy со ссылкой на источники в альянсе, его штаб-квартира рекомендует главам государств ограничить личное общение с Дональдом Трампом на саммите 25 мая. Без объявления причин. Но догадки имеются.

Что можно успеть за две-три минуты? Признаться в любви. Рассказать Деду Морозу стишок. Только три минуты длится песня, раунд в боксе. Ну, и не при детях будь сказано, это среднестатистическая продолжительность действия, благодаря которому они берутся. Чем конкретно руководствуются в НАТО – неизвестно. Но, как пишет Foreign Policy со ссылкой на источники в альянсе, его штаб-квартира рекомендует главам государств именно этим временем ограничить личное общение с Дональдом Трампом на саммите 25 мая. Без объявления причин. О них остается только гадать.

Первое, что приходит на ум, это забота о Трампе. Предвидя ажиотаж, который может вызвать его дебют, Брюссель решил поберечь его от переутомления. Там же 27 членов и все норовят познакомиться поближе, засвидетельствовать, так сказать. А он в преклонном возрасте. И этого у него еще не было. Ему бы с каждым хорошо если минуты две выстоять. А им зачем публичный конфуз, если он в самый интересный момент возьмет и отвернется на другой бок. Хоть они Трампа и недолюбливают, а некоторые откровенно боятся, но не настолько же, чтобы показать всем, как они ему неинтересны. А если сделать это по-быстрому, никто и не заметит.

Впрочем, это могут быть и соображения меркантильного порядка. Киев, например, за то, чтобы Климкин за стол в Овальном кабинете подержался, как говорят, 400 тысяч долларов заплатил. Меркель за переговоры в Белом доме выставили счет на 375 млрд. Ее время, кстати, на саммите можно отдать другим. Ей-то уже зачем. Но это же сколько будет стоить минута с Трампом? Хотя, кто с кошельком приедет, сможет и продлить. В январе, правда, Трамп назвал НАТО "устаревшей", но потом-то взял свои слова обратно. И не скрывает, что хотел бы взять еще и деньги.

Так бы и теряться в догадках о причинах "трех минут", если бы не The Washington Post. Раскрыла глаза. Не на саммит. Но, если верить ей, то можно решить, что альянс ограничивает общение с Трампом, чтобы не дать сболтнуть ему лишнего. Продолжая, как и прочие американские СМИ, копить обиду на то, что их не пригласили на встречу с Лавровым, издание первым лопнуло от зависти. Объявило о том, что президент США сдал министру иностранных дел России сверхсекретную информацию по ИГ*.

Хотя, во-первых, почему бы и нет, коль вроде бы как одно дело делаем. А во-вторых, понятно, что не телефонный разговор, но, наверное, чтобы не привлекать внимание, Трамп мог передать информацию и напрямую. Формат "Алексу от Юстаса" никто ведь не отменял. Тем паче, что это и не совсем епархия главы МИД. В Белом доме тут же назвали эти сообщения ложными. Причем ладно, если бы только госсекретарь Тиллерсон, но и советник по нацбезопасности "ястреб" Макмастер подтвердил, что ничего подобного не было. Но они ведь и вмешательство России отрицают.

Впрочем, эту тему Штаты, похоже, проехали. Пусть и фейковое, но объявление Трампа если и не русским шпионом, то осведомителем – это переход на следующий этап подготовки к импичменту. Это как у прыгунов в высоту, когда она хоть и низкая, но никак не берется. "Российский след", как и планку, взять не получается. Вот и поднимают обвинения на новый уровень. Сам по себе он и есть свидетельство того, что предыдущий уже пройден. Теперь станут обсуждать, как Трамп выдает военные тайны государства. И совсем не важно, что "Исламского государства"*.

Ну а что касается "трех минут", то это же еще и название одной из серий киносаги "Остаться в живых". Вот и для Трампа это – всего лишь эпизод. И, может, вместо разговоров им было бы полезней помолчать. Чтоб, как у Визбора, "услышать три минуты тишины".

*Террористическая организация запрещена в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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