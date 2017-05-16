Франция Макрона и Филиппа: все смешалось окончательно

Его кредо – как имя и фамилия. Эдуар Филипп. Сразу не поймешь, где что. Был социалистом, стал "республиканцем". Но выступил против Фийона. Теперь то ли правый при левом, то ли просто какой-то левый. В любом случае, они друг другу под стать.

Не скажу за всех французов, но на месте жены Эммануэля Макрона можно было бы и приревновать. Первый рабочий день – и сразу в Берлин. И там что-то подозрительно долго за закрытыми дверями. А Меркель, между прочим, на год моложе Брижит. Хоть и говорят, что уже не та, но, как показывают местные выборы в Германии, все еще ого-го и "уломать" способна, кого угодно. Тем паче, что этого особо и упрашивать не надо. Сам признавался, что готов, как Анна Каренина, лечь под немецкий локомотив. В хорошем, интеграционном, смысле этого дела.

Но спокойна первая леди Франции за нравственный облик своего "заи" или как там она его. Поэтому, не отрываясь от застывшей картинки прямого эфира, в котором ну никак не появлялись главные лица, продолжала превращать Елисейский дворец в уютное гнездышко. Ей ли не знать, что ее мальчик не по этой части. В том плане, что он там по государственной надобности. И то, что Меркель в итоге сказала, что договорилась поработать с ним очень тесно, ее тоже не задевает. Ради Франции может и потерпеть. Даже если он в порыве проевропейской нежности ее Ангелой назовет.

Ведь уже в Берлине их встреча была если и не идиллией, то почти романтическим свиданием. На ум упорно шло что-то из Пушкина. Макрон и Меркель. День чудесный. Она ему: мой друг прелестный! Он ей: красавица, взбодрись. Вдвоем с тобой свернем мы горы. А что до северной Авроры, то и без света зашибись. Хотя Европа, помнишь, злилась. У нас Марин превозносилась. Пусть я как бледное пятно. Но не звезда ж Ле Пен взлетела. С ней ты б печальная сидела. А нынче… погляди в окно. Под голубыми небесами и с Елисейскими полями у ног твоих Париж лежит. Прозрачный ЕС, правда, чернеет. Народ от злобы зеленеет. Но глаз наметан и блестит. Так дай мне длань. И я с разбегу с тобой впрягусь в одну телегу, как конь и трепетная лань. Жаль Brexit портит всю картину. Нам бы еще британской мэм, чтоб получилось МММ.

Впрочем, они и на двоих себе "пирамиду" сообразят. Это уже проза жизни. Они ее называют "дорожная карта обновления Евросоюза". Но суть та же. Кто первый взял, того и карта. Пока еще не решили, на какой формат будут переводить ЕС, но Макрон уже постарался исключить трудности перевода. Кажется, что главное достоинство нового главы его правительства Эдуара Филиппа в том, что он владеет немецким. Получил степень бакалавра в Бонне.

Иных заслуг прежде за ним не замечали. Как и его самого. Разве что жители Гавра, где он служил мэром. Впрочем, для Эммануэля есть в нем и еще кое-какие прелести. И это совсем не внешние данные, как уже успели пошептать злые языки. Эдуара знают еще меньше, чем главу государства, а стало быть, на его фоне и Макрон – старожил. Хотя премьер в Париже больше, чем калиф. Точнее, дольше. Тот на час, а этот, говорят, на месяц. Чтобы к парламентским выборам одним присутствием привлек в пропрезидентские ряды центристов, к которым себя причисляет.

Впрочем, его политическое кредо – как имя и фамилия. Эдуар Филипп. Сразу не поймешь, где что. Был социалистом, стал "республиканцем". Но выступил против Фийона. И теперь то ли правый при левом, то ли просто какой-то левый. В любом случае, они друг другу под стать. Макрон и Филипп. Сокращенно, МиФ. Франция теперь именно в его власти.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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