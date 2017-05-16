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Добыче – стоять. Ценам – расти. ОПЕК и Россия решают "нефтяной вопрос"

13:4616.05.2017
(обновлено: 13:48 16.05.2017)
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© AP Photo / Jae C. HongДобыча нефти в Калифорнии, СШАДобыча нефти в Калифорнии, США
© AP Photo / Jae C. Hong
Цены на "черное золото" на сырьевых биржах растут второй день подряд. Что и неудивительно после того импульса, который им придали Россия и Саудовская Аравия.

ОПЕК поймала тренд. Поэтому и не возникло разногласий между Россией и Саудовской Аравией по поводу пролонгации "заморозки" добычи нефти. Не успели Москва и Эр-Рияд заверить всех, что хотят продлить венское соглашение о сокращении добычи, как нефтяные котировки поползли вверх. В понедельник на бирже ICE в Лондоне баррель нефти марки Brent впервые с начала мая перевалил за отметку в 52 доллара.

Перед началом официальной встречи Организации стран-экспортеров нефти в Вене
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Чем меньше, тем больше. Россия и ОПЕК могут поздравить друг друга

Детали пролонгации Россия и Саудовская Аравия обсудят до конца мая. После чего предполагается, что страны, входящие в ОПЕК, и независимые от картеля производители подпишут соглашение еще на девять месяцев. То есть, до следующего марта как минимум все будут придерживаться своей стратегии ограничения, общий объем которой оценивается в 1 млн 758 тысяч баррелей.

При этом эксперты напоминают, что картель и был создан для того, чтобы регулировать нефтяной рынок. Только в какой-то момент об этом, в том числе и в Эр-Рияде, почему-то подзабыли. Значит – выгода была в другом. И как только стало понятно, что гонка в росте добычи и увеличении поставок (расширении рынков сбыта) себя уже не оправдывает, вспомнили, наконец, о прямом назначении ОПЕК. Что пора бы начать править бал на рынке. А то иначе все месторождения можно за копейки растранжирить, не успев перестроиться с сырьевой экспортно ориентированной экономики на высокотехнологичную.

На фондовой бирже. Архив
© РИА Новости . Илья Питалев
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К тому же почти три года в добычу нефти ничего существенного не инвестировали. Старые месторождения свой ресурс уже почти выработали, следовательно, предложение будет вскоре падать. При этом спрос на углеводороды стабильно растет –  более чем на один миллион баррелей в год. Именно это и дает повод полагать, отмечают эксперты, что цены на нефть будут только прибавлять.

Так что картель удачно закамуфлировал под свою стратегию наметившийся тренд. Россия же сначала приняла игру на понижение котировок, достойно выдержав накал страстей. Теперь принимает ориентир на ограничение добычи нефти. Зачем упускать то, что само в руки идет. Тем более что и сейчас нефтедоллары никому не помешают. Дело за малым. Эр-Рияду предстоит всех своих приобщить к заморозке. И эксперты говорят, что сложностей даже с Ираном не возникнет. Как бы он ни хотел нарастить добычу, у него не получается. Москве же останется получить утвердительный ответ от своих нефтяных партнеров, не входящих в ОПЕК. Думается, что и в этом случае все будут согласны.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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