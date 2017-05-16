Как по нотам: Москве и Пекину оказалось по пути. По Шелковому

Церемония совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума Один пояс, один путь перед конгресс-центром Яньциху в Пекине. 15 мая 2017 года

Церемония совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума Один пояс, один путь перед конгресс-центром Яньциху в Пекине. 15 мая 2017 года

Контуры проекта "Один пояс – один путь" лидеры трех десятков стран обсудили в Пекине. Как единодушно отмечали присутствовавшие на форуме, его главным зарубежным гостем стал президент России Владимир Путин.

Полезный и своевременный. Так президент России Владимир Путин охарактеризовал китайский проект "Один пояс – один путь". Его цель – создание глобального торгового маршрута. Контуры нового Шелкового пути 14-15 мая лидеры трех десятков стран обсуждали в Пекине.

Изначально инициатива, предложенная председателем КНР Си Цзиньпином еще в 2013 году, предполагала просто связать по суше и по морю Европу и Китай. Но со временем проект приобрел глобальный характер. Его уже поддержало более ста государств на пяти континентах. Если все задуманное будет реализовано, то "Один пояс – один путь" напрямую затронет 60% населения земного шара и по праву будет считаться крупнейшим международным экономическим проектом.

Крепким фундаментом этой инициативы станут железные дороги, автомагистрали, трубопроводы, морские порты, которые Китай собирается построить по всему маршруту. И это лучше, чем "пустые" торговые соглашения. Речь идет о многомиллиардных инвестициях. Пекин уже вложил более 50 млрд долларов.

Россия поддерживает проект "Один пояс – один путь" и будет принимать в нем активное участие, заявил на форуме в Пекине Владимир Путин. По словам российского президента, у китайской инициативы есть перспектива развития, более того, она дает надежду на стабильность.

Правда, такое активное продвижение Китая на мировой арене нравится далеко не всем. Против выступают Япония и Индия. В США с опаской наблюдают за тем, как Китай расширяет свое влияние. Да и в России возникает вопрос, не поглотят ли китайцы российскую экономику?

"Россия – не та страна, которая чего-то боится", – подчеркнул Владимир Путин. По его словам, действия Китая не направлены на какое-то поглощение. К тому же все решения принимаются совместно, и Москва никогда не согласится на то, что ей невыгодно.

В ходе визита в Пекин родился и один экспромт – музыкальный. В ожидании переговоров с китайским коллегой, которые проходили в одной из бывших императорских резиденций, Владимир Путин увидел рояль, подошел к нему и наиграл две мелодии: "Московские окна" и "Город над вольной Невой". Вот только инструмент оказался расстроенный. Однако это не повлияло на ход российско-китайских переговоров, которые прошли как по нотам.

В начале июля в Москве ждут Си Цзиньпина с ответным визитом. Готовится подписание солидного пакта документов. Интересно, под какую мелодию пройдет эта встреча?

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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