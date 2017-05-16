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Свобода в наручниках. Украинские радикалы взялись за веру

10:4016.05.2017
(обновлено: 10:45 16.05.2017)
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкАкция протеста радикалов у здания украинского филиала Сбербанка в Киеве. 10 апреля 2017Акция протеста радикалов у здания украинского филиала Сбербанка в Киеве. 10 апреля 2017
© РИА Новости . Стрингер
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В Верховную раду Украины внесены два законопроекта, которые могут взорвать украинское общество. Власти намерены провести линию раздела между верующими, а точнее – создать еще одну технологию противостояния с Россией.

В пятницу, 18 мая, в Верховной раде Украины будут рассматривать два резонансных законопроекта. Один из них дает право органам власти согласовывать назначение священнослужителей. А нелояльные власти общины, сотрудничающие с религиозными центрами России – объявить  "вне закона". И хотя в документе это не прописано, понятно, что под указанные условия попадает только Украинская православная церковь Московского патриархата. Согласно второму законопроекту фактически прописана процедура "церковного рейдерства".  Вводится понятие "самоидентификация " – теперь вооруженные захваты православных храмов станут  законными действиями "самоидентификаторов".

Таксисты
© Фото : Андрей Пугач
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Новость о такой законодательной инициативе  уже вызвала негодование сотен тысяч верующих. Только в Одессе за один день было собрано более 52 тысяч подписей под обращением к депутатам. Реакция украинского общества понятна: нарушается одна из конституционных основ – свобода вероисповедания. Достаточно вспомнить, какое противостояние было, когда уже пытались захватить храмы Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата на Западной Украине. Люди готовы были до последнего отстаивать свою церковь. Мониторинговая миссия ООН тогда признала нарушения прав УПЦ на Западной Украине, а официальный Киев не отреагировал, де-факто одобрив рейдерские захваты.

Во время Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину, приуроченного к Дню Крещения Руси в июле 2016 года националисты пытались спровоцировать верующих. Повсеместно по ходу движения колонн, которые шли к Киеву, радикально настроенные активисты перекрывали дорогу и  оскорбляли участников шествия. Однако тогда вера православная выстояла и победила.

Новое обращение к теме религии в Раде многие связывают с переделом церковной собственности в пользу канонически непризнанного Киевского патриархата и католической церкви. Осенью прошлого года уже была попытка провести эти законопроекты через парламент Украины. Но они были отозваны. Сегодня вопрос – опять на повестке дня.  

Президент Украины Петр Порошенко выступает на открытии пятой сессии Верховной рады Украины
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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Порошенко "развел" украинцев. Но не с Россией

Несомненно,  такие законопроекты могут спровоцировать колоссальное гражданское противостояние, вплоть до кровопролития и религиозной войны, полностью дестабилизировав ситуацию в масштабах всей страны. И правящая верхушка на Украине понимает, что фактически объявляя вне закона крупнейшую конфессию, нарушает права большинства своих граждан. Неужели все дело в собственности? 

Я бы не упрощала вопрос до имущественного спора. Власти Украины запускают очередную технологию для усиления противостояния с Россией. К войне гражданской добавить еще и войну религиозную. Эффекты от такой спецоперации могут ослепить миллионы украинцев новой порцией гнева, ненависти, горя. Превратить набожную, православную страну в очаг насилия. За всю историю человечества религиозные войны были самими кровопролитными. Только за последние десятилетия  число жертв таких войн исчисляется миллионами. 

Механизм разжигания религиозной ненависти опробован на Ближнем Востоке, где эксперименты с радикальными религиозными группами привели к созданию "Исламского государства" (террористической организации, запрещенной в России). А теперь этот опыт  переносится на постсоветское пространство. На Украине  язык, национальность, политические взгляды уже стали поводом для раздела на "своих" и "врагов". 

Участники акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве. 11 мая 2017
© РИА Новости . Александр Полищук
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Мнение: националисты на Украине похожи на хищников, выпущенных из зоопарка

Новая власть на Украине, прикрываясь борьбой с несуществующей "российской агрессией", уже уничтожила свободу слова и свободу собраний. Запрещена коммунистическая партия. Как бы кто ни относился к наследию коммунизма, но запрещать партии – это перебор. Запрещены концерты российских артистов, фильмы с участием российских актеров, фильмы про войну и даже советские кинокомедии. Есть обвинительные приговоры судов за журналистскую деятельность и критику власти, за выражение своего мнения в социальных сетях, за участие в митингах. Запрещен ввоз книг, изданных в России.

Осталось одно право – молиться. Молиться о мире, о спасении Украины. Но скоро православные Украины могут лишиться и этого права.  А тем,  кто не учит историю, хочу напомнить, что в годы гонений церковь только укреплялась.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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