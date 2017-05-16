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"Трамп – голова!". Пикейные жилеты из Черноморска переехали в Киев

10:3116.05.2017
(обновлено: 10:33 16.05.2017)
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© AFP 2017 / Sergei SupinskyМитинг перед посольством США в КиевеМитинг перед посольством США в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Все в нашем мире крутится вокруг Украины. По крайней мере, это явствует из комментариев в украинских СМИ касательно недавнего визита Сергея Лаврова в США. Да, собственно, и по всем остальным событиям в мире.

Конечно, эгоцентризм свойственен большинству. Трудно сказать, насколько это хорошо или плохо. Это данность. Плюс какое-никакое, а самоутверждение. Другой вопрос: получается – не получается. Но на окрик на улице "эй, красотка!", думаю, обернутся не только одни молодые симпатичные девушки. К чему это я? Да поймал себя на мысли, что все в нашем мире крутится вокруг Украины. По крайней мере, это явствует из комментариев в украинских СМИ касательно встреч Лаврова и Трампа, Лаврова и Тиллерсона. Казалось бы, российский министр решает на встречах с американцами серьезные вопросы глобального масштаба – взаимоотношения двух стран, острейшие ситуации в Сирии и на Корейском полуострове. Нет, в Киеве все уверены, что русские с американцами только и говорят, что о них, родных… 

Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : аккаунт посольства Украины в США в сети Facebook
Политолог: Климкин "несколько извратил" суть своих переговоров с Трампом

Причем, опять же, уверены киевские власти, что Трамп и Тиллерсон вовсю, как на базаре, ругали Лаврова, ставили ему на вид за действия Кремля в отношении Украины. И что Трамп сам разберется насчет Украины. Дескать, разгонит к чертовой матери всю "нормандскую четверку", и сам верховодить будет. Правда, потом эти утверждения главы МИД Украины Климкина пришлось опровергать его подчиненному – первому заму Пристайко, который сообщил, что речь не идет о непосредственном участии США в переговорах сторон в "нормандском формате". А ведь Климкин после мимолетной (и, некоторые даже говорят, проплаченной) беседы с Трампом заявил именно так: США могут присоединиться к "нормандскому формату". Хотя тот же вице-президент Пенс лишь призвал Киев выполнить Минские соглашения…

Я думаю, в Киеве уверены, что и заявления Вашингтона по Северной Корее и "шелковый" саммит в Пекине имели своей целью лишь одно: прославить "украинскую революцию", осудить действия "сепаратистов Донбасса" и заклеймить позором политику Москвы в отношении Украины. А что еще могли обсуждать Владимир Путин и Си Цзиньпинь, как не Украину?..

Сначала я никак не мог вспомнить, что мне этот киевский эгоцентризм напоминает. Что-то до смешного знакомое. Вспомнил – рассказ о пикейных жилетах в "Золотом теленке" Ильфа и Петрова: "Это были странные и смешные в наше время люди. Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах "канотье"…. Здесь, у столовой №68, где раньше помещалось прославленное кафе "Флорида", собирались обломки довоенного коммерческого Черноморска: маклера, оставшиеся без своих контор, комиссионеры, увядшие по случаю отсутствия комиссий, хлебные агенты, выжившие из ума бухгалтеры и другая шушера. Когда-то они собирались здесь для совершения сделок. Сейчас же их тянула сюда, на солнечный угол, долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали московскую "Правду". Местную прессу они не уважали. И все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом"…

Грустно, смешно. И жалко. Потому что эти милые старички не замечают ни своей никчемности и нелепости, ни своего маразма и почти детской наивности, ни своего шутовства… И даже винить их в чем-то язык как-то не поворачивается… Грэм Грин верно заметил, что жалость – ужасная вещь. Действительно! Люди сетуют на любовную страсть. Но самая убийственная страсть – это жалость.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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