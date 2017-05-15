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"Седьмой подвиг Геракла". Или как Меркель "лишила" Шульца родины

19:0015.05.2017
(обновлено: 19:07 15.05.2017)
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© AFP 2017 / Frederick Florin Канцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. 2016 годКанцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. 2016 год
© AFP 2017 / Frederick Florin
"Разгромное поражение", – так сам лидер СДПГ охарактеризовал результаты своей партии на выборах в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Рейтинг Мартина Шульца неумолимо падает – вместе с его шансами на других, главных в ФРГ выборах.

Надо бы подсказать ее пиарщикам, как освежить образ их бесконечной Ангелы. Так ее еще никто не называл. В Северном Рейне – Вестфалии она разобралась со своим конкурентом Мартином Шульцем, что Геркулес с Антеем. Пусть лишь в третий раз за время их очного противостояния, но под стать седьмому подвигу Геракла. Ведь считалось, что здесь лидеру социал-демократов должны и стены помогать, и сама мать-земля. Он ее плоть от плоти и кровь от крови. Родился, вырос, состоялся. Да и для СДПГ самый людный регион Германии с его 17 миллионами  – политическая вотчина. Исторически прочные позиции. Были.

Казалось, после двух чувствительных ударов в Сааре и Шлезвиг-Гольштейне Шульц вновь обретет здесь силу одним прикосновением к малой родине. Но, похоже, он слишком воспарил над рутиной и сам поддался "волшебству" своего имени. Молва и льстецы отправили его витать в облаках. Поэтому от Меркель никакого героизма не потребовалось. Ей даже не пришлось Шульца поднимать. Ну, разве что на смех. Как-то очень буднично, дежурно, абсолютно не замечая соперника, лишь раз посетив регион перед голосованием. И у ХДС в ландтаге 34,5%. И это – "красный пояс". 

Канцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 года
© AP Photo / Yves Logghe, file
Пробный Саар: у Шульца – первый блин. У Меркель – первое место

Еще 12% близких по мироощущениям "Свободных демократов", и СДПГ в своей "святая святых", где "бивали" Меркель и в ее лучшие времена – даже не на правах "младшего партнера". "Разгромное поражение", – скажет об этом Мартин Шульц. Наверное, для него и это еще не контрольный выстрел. Немецкие эксперты, например, в том числе и те, кто сейчас использует крепкие словечки типа "крах" и "унижение", не исключают "камбэк". Скорее для поддержания интриги они говорят, что в политике возможно все. А у Шульца, мол, еще четыре месяца до выборов в бундестаг. 

Но для него это теперь слабое утешение. И дело даже не в том, что Ангела Меркель отобрала у него родину. "Эффект неожиданности" – а его, вероятно, уверили в том, что в его политическом случае  это "перпетуум-мобиле" – уже не работает. А запасного "движка" у него нет. Поэтому необратимо падает рейтинг вместе с шансами. И ведь как хорошо все начиналось. Стоило ему лишь возглавить СДПГ, как популярность взлетела на канцлерский уровень. Показатели самой партии практически сравнялись с ХДС. Но даже два поражения не привели их в чувство. И когда уже казалось: если не здесь, то где же – оглушительная оплеуха в Вестфалии. 

Мартин Шульц, архивное фото
© РИА Новости . Захари Шойрер
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Круче Шумахера. Мартин Шульц выжал на съезде максимум

А ведь здесь было, от чего оттолкнуться. Это же миграционная политика Меркель привела в регион в 2015 свыше 20% всех беженцев. И это они потом устроили в Кельне новогоднюю "ночь длинных рук". Ко всему прочему, самый высокий среди всех16 федеральных земель уровень безработицы. Но на выборах СДПГ даже это не помогло. Из чего еще совсем не следует, что после выборов это поможет Северному Рейну. Да и Германии, если рассматривать эту победу Меркель в развитии. Ведь пока она, аки Геракл, забавляется с Шульцем игрой в кошки-мышки, "авгиевы конюшни" по-прежнему чистить некому. 

И очень может быть, кстати, что и не Геракл она вовсе, а персонаж совсем иного рода. А с чего бы это еще Германия в своем почтении к ней словно окаменела.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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