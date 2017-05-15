Не шелковый Ын: Пхеньян выстрелил. И "задел" всех

После полета Hwasong-12 в зоне политического рикошета оказались едва ли не все влиятельные на Дальнем Востоке государства. Хотя Москву все-таки США притянули за уши. Уж очень им хотелось, чтобы она тоже прочувствовала весь страх и ужас.

И только когда все высказались, лидер КНДР признал, что достиг цели. Пхеньян лишь через сутки после очередного запуска официально назвал его успешным. Это была баллистическая ракета нового типа Hwasong-12, способная нести и атомный боезаряд. Набрав высоту за две тысячи километров, она пролетела 787 километров и "точно упала в запланированный район международных вод". Но это – не главное. Ответная реакция Киму сейчас важна едва ли не больше, чем термоядерная. После серии неудач это греет его тщеславие и доказывает его врагам, что Ына без огня не бывает.

А ведь ему нет и сорока. Такой молодой, едва ли не прощаясь с ним, качают головой даже те, кто ему сопереживал. Как бы, беспокоятся они, укрощением строптивого не занялся Китай. Теперь – с пристрастием. В принципе, Пекин готов терпеть любого лидера КНДР. Лишь бы оставалась сама КНДР. Но поведение этого совсем не дает такой гарантии. Вряд ли, конечно, мысли Поднебесной на счет Кима сходятся с американскими, но то, что он уже и Си достал – это очевидно. Тем паче, сейчас лично руководил испытанием на полигоне. И, пожалуй, он еще никогда не стрелял так, чтобы задеть всех.

В зоне политического рикошета оказались едва ли не все потенциальные участники гипотетических переговоров о "корейской ядерной угрозе". Хотя Москву все-таки США притянули за уши. Уж очень им хотелось, чтобы она тоже прочувствовала весь страх и ужас. Как выразились в Пентагоне, ракета упала "ближе к России, чем к Японии". Ему показалось даже, что круги по воде пошли в ста километрах от Владивостока. Минобороны разве что перекреститься коллегам не посоветовало. Если они так же точно вымеряют и свои упреждающие удары по России, то спасибо за беспокойство.

На самом деле, от нас это было раз в пять-шесть дальше. Тем не менее, можно сказать, что ракета улетела "куда-то туда". А значит, и Москва должна напрячься. Пусть и не в той степени, что страны, которых Пхеньян причисляет к своим врагам. Япония – это как водится. Южная Корея – это а как же. Ее новый лидер Мун Чжэ Ин может и вовсе считать это "салютом" в честь своей инаугурации. Было бы странно, оставь ее соседи незамеченной. Получается, тоже его признали.

Сам Ким, как всегда, посвятил свое послание Вашингтону. Это, говорит, сейчас завысили траекторию, чтобы сократить дальность. А если, говорит, направим ракету как надо, то 4 – 4,5 с половиной тысячи километров для нее – это не проблема. "США не следует недооценивать то обстоятельство, что их материковая часть находится в пределах досягаемости наших мощных средств и ответного удара", – это прямая или у-прямая речь Ким Чен Ына. Пожалуй что блефует. Но, поди проверь. Хвастун или "Хвасон".

Однако обидней прочих все равно Пекину. Вопреки рекомендациям Вашингтона пригласил-таки делегацию КНДР на форум "Один пояс – один путь". Едва ли не главное событие года в Поднебесной. И вот она – благодарность. Ын послал и людей, и ракету, и, выходит, Пекин. Он показал, что даже ради Китая не собирается вести себя, как "шелковый". Для Си Цзиньпина эти ракеты вообще что напасть. И всякий раз в тот момент, когда он думает, что творит историю. То Трамп вместо свечей к торту "Томагавки" подаст, то Ким свинью подложит. Так и норовят испортить аппетит во время еды. В следующий раз, чтобы никто его не перебил, Китай ради эксперимента и сам запустит что-нибудь эдакое. Может, и термоядерное.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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