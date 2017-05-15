Плата за проезд. Радикалы на Украине обогатили палитру своих приемов

Были времена, когда бандиты ставили перед своими жертвами выбор: "кошелек или жизнь". Украинские националисты нашли другой вариант.

Быть не националистом, то есть нормальным человеком, на Украине не просто стыдно, но и опасно. Таксисту в Днепропетровской области прострелили ноги за то, что он не ответил на нацистское приветствие в традициях ОУН-УПА*. Мужчина отказался славить героев в ответ на восклицание "Слава Украине", пишут местные СМИ.

Напали на него, причем со спины, пьяные охранники народного депутата Дмитрия Яроша, бывшего лидера "Правого сектора"* – в России запрещенного, а на Украине процветающего и гордо именующего себя "национально-освободительным движением".

Правда, функционеры "Правого сектора"* поспешили от произошедшего откреститься, уточнив, что у Яроша есть своя партия, в которой и состоят его охранники. И заодно пристыдили нападавших, особенно того, который подстрелил непокорного таксиста: стыдно, мол, националисту пить и использовать оружие "под мухой".

Правильно, куда приятнее делать это на трезвую голову. Тогда, может, соратники Яроша не ноги бы таксисту прострелили, а убили бы его совсем. Ведь предлагал же их начальник отменить демократию, ввести расстрелы и рубить головы "сепаратистам".

Все ведь ради идеи. А были времена, когда бандиты ставили перед своими жертвами выбор типа "кошелек или жизнь". Теперь, видимо, когда на волне "майданной революции" им удалось подзаработать, это уже не так актуально. В условиях шаткой государственности есть вещи поважнее. Настоящий, свидомый украинец, например, обязан говорить исключительно на мове, красить все, до чего дотянется, в желтый и синий и, само собой, при каждом удобном случае прославлять украинских героев, какие уж есть. Для этого еще во времена Второй мировой войны пособники нацистов из ОУН* и УПА* придумали универсальную кричалку-пароль: в ответ на приветствие "слава Украине", они вскидывали правую руку и откликались "героям слава".

Былые "герои" возвращаются, а с ними – и пережитки нацистского прошлого. И тем, кто позволил националистам прийти к власти, придется теперь с этим жить.

*Экстремистские организации запрещены в России

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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