Хотел подружиться с РФ, а вышло как всегда. Даже хуже. Трамп все испортил

Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс считает, что после избрания президентом Дональда Трампа отношения между Россией и США ухудшились. Сходной точки зрения придерживаются и в Москве. Но, вероятно, сторонники Хиллари Клинтон и здесь углядят "заговор".

От Дональда Трампа ждали чего-то необыкновенного в диалоге с Россией, очередной перезагрузки, а отношения в итоге только еще больше обострились. Во всяком случае, такое видение ситуации изложил американским СМИ бывший министр обороны США Роберт Гейтс.

Выходит, напрасно соратники Трампа страдали за свои "связи с Россией". Даже директор ФБР Джеймс Коми, которого уволили то ли за расследование "российского следа", то ли за созвучие фамилии с российским регионом. Хотя в том, что касается Коми, американский президент отверг все эти версии, и отставку объяснил тем, что директор ФБР – уже бывший – просто выпендрежник, который устроил в бюро кавардак.

Как бы то ни было, с Коми или без, поиски "руки Кремля" в американских выборах и вообще во всей политике новой администрации, очевидно, продолжатся. И Трамп, видимо, так хочет этого избежать, что всячески старается доказать: он самостоятельный, Москва здесь ни при чем. В общем, американский президент "не делает России никаких поблажек", как сказал бывший министр обороны.

Собственно, поблажки нам совершенно ни к чему. Все, чего ждали от новой администрации – чтобы не было хуже. Но и этого, если верить Роберту Гейтсу, не дождались. Ведь, по его мнению, и визит нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова в США ничего не значит – ну приехал и приехал, рутина. И, видимо, приезд в Москву американского госсекретаря тоже – так, "для галочки".

Впрочем, никакого прогресса в отношениях не видит и Владимир Путин: "Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", – сказал российский лидер в интервью телеканалу "Мир" в ответ на вопрос, стали ли еще хуже отношения двух стран при Трампе, чем при Бараке Обаме.

Оценка абсолютно ясная. Особенно – после американского удара по Сирии. "Томагавки" как-то подкосили и то доверие в военной сфере, которое раньше было. А вот противники Дональда Трампа и сторонники Хиллари Клинтон удары по Сирии как раз оценили: свой человек оказался. И вот теперь они, вероятно, должны прийти в замешательство: продолжать ругать нового президента за "излишние симпатии" к Кремлю или похвалить за их отсутствие. Но вряд ли кто-то захочет отказаться от такого приятного повода для обвинений и искать новый – ведь поиск российского следа стал в США почти национальной забавой, здесь уже ничего изобретать не нужно.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!