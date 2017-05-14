Украина и "Украина" занялись фитнесом. Под руководством Порошенко

Минимум фитнеса еще никому не вредил. Явно не повредит он и "Украине". Так решили на телеканале под таким названием. Но самое главное (точнее, самая главная) – фигура ведущего новой рубрики.

Новая звезда восходит на украинском телевидении. Перед камерами она пока держится неуверенно и явно их смущается, но задатки налицо. По крайней мере, владелец телеканала "Украина" Ринат Ахметов делает на первую леди большие ставки. Именно так. С 15 мая утреннюю гимнастику на его канале будет вести Марина Порошенко. Не однофамилица, а законная супруга украинского президента. Сам Петр Алексеевич уверен, что несколько минут спортивных занятий в компании с его женой пойдут на пользу и студентам, и инвалидам, и топ-менеджерам. Правда, судя по форме самого президента Украины, сам он предпочитает от подобного времяпрепровождения отлынивать.

Для чего такой пиар-ход понадобился хозяину "Украины", можно только догадываться. Вполне возможно, он сделал ставку на привлечение аудитории. Не исключено также, что таким образом Ринат Ахметов пытается заполучить расположение супруга новой телеведущей. Ведь не секрет, что в последние годы владельцу заводов, шахт, пароходов жилось непросто.

А сама Марина Порошенко, похоже, всерьез настроена подать украинцам пример хорошей физической формы. Так, во всяком случае, некоторые украинские блогеры прокомментировали ее манеру держаться перед камерами на открытии "Евровидения". Правда, досталось и английскому произношению супруги президента – но это уже другая история. А основное внимание привлекли движения первой леди, в которых усмотрели еле сдерживаемый порыв приступить к физическим упражнениям. Хотя, если бы даже это было и так – то что в этом плохого? Минимум фитнеса еще никому не вредил. Явно не повредит он и "Украине".

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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