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Прибалтика: комплексы для борьбы с комплексами. И с Россией

10:0014.05.2017
(обновлено: 10:03 14.05.2017)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiCистема ПВО Patriot на совместных учениях американских и польских военныхCистема ПВО Patriot на совместных учениях американских и польских военных
© AP Photo / Czarek Sokolowski
В Прибалтике своих "патриотов" навалом, но они все-таки – не то, что американские. Даже странно, что Америка до сих пор не делилась с Прибалтикой патриотизмом. Исключительно в целях обороны от России, которая все никак не уймется и не развалится.

Настоящее счастье – оно всегда как снег на голову. На днях в Прибалтике выпал снег – штука эксклюзивная для мая месяца в этом регионе. Многие даже забили тревогу: а не Москва ли это испытывает термическое оружие, чтобы уничтожить посевы, которые, как известно, кормят много кого (по некоторых подсчетам – всех)? Уж не хочет ли Кремль устроить мор, снова вмешаться во все выборы и посадить повсюду выживших, прикормленных им кандидатов? Но вскоре выяснилось, что это белое знамение – предвестник благих вестей.

Американские ракеты Patriot размещены в Польше
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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"Патриот" одноразового действия. США возносят Прибалтику на "седьмое небо"

Намедни в Прибалтику пришла настоящая радость. Вернее, прилетела из США и принесла гармонию в наши сердца. "Бешеный пес", он же "воин-монах", в миру известный как Джеймс Мэттис – министр обороны США. Во-первых, уже хорошо, что приехал. С чем приехал – дело десятое. Тут, как и в жизни: если подарок так себе, то любая нормальная женщина вам скажет что? Правильно, главное – внимание. Мы здесь, в Прибалтике этому вниманию всегда рады: приятно осознавать, что тебя используют. Значит, ты нужен, без тебя никак. А то когда Трамп на выборы шел, наговорил всякого – тут многие испугались, что нас сливают. Но выяснилось, что слили, затем пополоскали и вылили обратно в ту же знакомую емкость. Это мол, профилактика – чтобы не застоялись.

А во-вторых, привез воин-пес кое-чего на кончике языка. Заявил, что США готовы разместить в Прибалтике противоракетные комплексы. Исключительно в целях обороны от России, которая все никак не уймется и не развалится. Это, граждане, серьезный шаг к стабильности в регионе. Прибалтийские патриоты уже давно требуют ввести сюда что-нибудь эдакое, что может от Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы за пару минут. 

Американские ракеты Patriot размещены в Польше
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Эксперт: закупка Польшей восьми Patriot – идеальный вариант для США

Кстати о патриотах. В Прибалтике так-то их навалом, но все как-то больше на словах. А тут перед приездом бешеного монаха просочилась информация, что готовы нам поставить ЗРК Patriot. По сравнению с другой техникой, которая дислоцирована в Прибалтике, этот ЗРК – практически новейшая разработка. Но Мэттис про Patriot  ничего говорить не стал. Мы, говорит, готовы разместить чисто оборонные комплексы, а какие – не скажу, не помню, какие чисто оборонные, какие не чисто. В любом случае, "патриоты" Прибалтике нужны, будем ждать.

Любому, кто хоть раз играл в солдатики, ясно, что пока (подчеркиваю: пока)  оборона Прибалтики имеет существенные недостатки. И в первую очередь в комплексах. Комплексов мало, из-за чего возникают другие комплексы, которые передаются не только по наследству, но и от военных обществу. Чем больше комплексов хороших и разных будет здесь, на месте, тем меньше комплексов будет внутри. Меньше страха, меньше дрожи, стало быть – больше стабильности в регионе.

Американские ракеты Patriot. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Мнение: США "пытаются балансировать" с размещением Patriot в Прибалтике

Безусловно, для стабильности – и об этом пока не говорят, но уже думают – нужны и другие комплексы. Потому что лучшая защита – это нападение. А как показывает практика, лучше от Кремля защищаться у Кремля, чем на третьем этаже рейхстага. Пока не время, но вода, если ее периодически сливать и заставлять менять местоположение, точит любой красный кирпич. Ну и не стоит забывать, что лучше всего северно-атлантические ценности в недоразвитые страны доносят кончики крылатых ракет. Не верите – спросите  у жителей Белграда. 

И еще один момент для любителей истории. Символично, что благую весть в Прибалтику принес человек по кличке "воин-монах". В свое время, в дремучие века эти ребята модернизировали дремучее население этого района и принесли в регион демократические принципы на кончиках мечей. Вот вам и приверженность традициям.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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