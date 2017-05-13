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В Киеве вспомнили про убийство Шеремета. Но как-то нехотя

14:0013.05.2017
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкЦветы и свечи на месте гибели журналиста Павла ШереметаЦветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета
© РИА Новости . Стрингер
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Убийство Павла Шеремета не стало переломной точкой в истории Украины, как, например, убийство Георгия Гонгадзе. И в этом – разница между тогдашними и нынешними временами на Украине. Но есть и сходство – оно в реакции властей на громкие преступления.

Вечером 10 мая украинский телеканал "Громадське" сорвал в сети Интернет максимум просмотров. В эфире шел документальный фильм-расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Журналисты "Громадського" в своем фильме подтвердили версию о причастности сотрудников СБУ к взрыву.

Эффект от фильма был подобен эффекту разорвавшейся бомбы, а скорее – прорвавшейся канализации. Все медиа-персоны, обслуживающие Порошенко и ближайших к нему олигархов, разразились гневными постами на своих страничках в социальных сетях. Там были и пафос, и негодование, и обещания, и обличения. Вспомнили про свободу слова и честь. Только почему коллеги Шеремета молчали все 10 месяцев? 

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии прощания с погибшим в Киеве журналистом Павлом Шереметом в Украинском доме. 22 июля 2016 года
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Олейник: следивший за Шереметом сотрудник СБУ становится опасным свидетелем

Напомним обстоятельства дела. Павел Шеремет погиб при взрыве автомобиля его жены 20 июля 2016 года в центре Киева. Между тем, официальное следствие до сегодняшнего дня, похоже, собрало меньше материалов, чем журналисты.

Что тут сказать: расследование провалено, скорее всего, умышленно, учитывая очевидную для многих причастность СБУ. Съемки с видеокамер исчезли, многие свидетели не опрошены. Зато украинская полиция направила в 14 стран мира запросы о помощи в расследовании. 14 стран! Отправили, и ждут, когда эти страны расследуют громкое убийство. 

А недавно ушедшая в отставку начальник национальной полиции Хатия Деканоидзе вообще заявила, что ничего не помнит о видео и о подозрительных машинах, стоявших недалеко от дома журналиста. И только после выхода документального фильма в министерстве внутренних дел созвали экстренное совещание. 

Журналист Павел Шеремет на Международном форуме Медиа Будущего
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Мнение о гибели Шеремета: на Украине грядет передел информпространства

Подобная нерасторопность при расследовании убийства одного из "героев Майдана" вполне соотносится с версией причастности силовиков к этому преступлению. Еще одна из версий авторов фильма – работа Шеремета над расследованием того, как чиновники из высших эшелонов власти Украины зарабатывали на контрабанде в зоне АТО.

Все это имеет очень нехороший запах – запах прогнившей власти. А журналистское сообщество и общественность на Украине выглядят карманными инструментами этой власти.

Убийство Шеремета не стало переломной точкой в истории Украины, как, например, убийство в 2000 году основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе. Но если тогда убийство журналиста можно было списать на "авторитарный режим Леонида Кучмы", то события последних лет показывают, что профессия журналиста стала на Украине очень опасной независимо от персоналий во власти.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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