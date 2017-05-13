Бирманский бокс: кротость ягненка в жизни и характер льва в бою

Первый в истории Чемпионат мира по бирманского боксу среди любителей прошел в России. В качестве места проведения организаторы выбрали Нижний Новгород. На соревнованиях побывал корреспондент радио Sputnik.

Первый в истории Чемпионат мира по бирманскому боксу среди любителей проходил в начале мая в Нижнем Новгороде. Его выбрали не случайно. Во-первых, здесь находится одна из самых сильных региональных Федераций, а во-вторых, в Нижнем живет действующий чемпион мира по бирманскому боксу среди профессионалов Артем Сериков. В Мьянме (страна до 1989 года называлась Бирмой) он – национальный герой. Во время соревнований мы говорили с Артемом о том, как не потерять голову и от удара, и от успеха:

© Пресс-служба Федерации бирманского бокса России Чемпион мира по бирманскому боксу среди профессионалов Артем Сериков.

"Я первый из европейцев, кто туда поехал и победил. Когда мы выступали в финале, я нравился публике. Если боец понравился кому-то из зрителей, он передает ему деньги через судью. Мои бои – красивые, я не стоял на месте и, видимо, поэтому очень запомнился публике, – рассказывает чемпион мира по бирманскому боксу среди профессионалов Артем Сериков. – Если подходить к бою "без головы" то можно поплатиться сразу после выхода на ринг. А когда дерешься с холодной головой и знаешь, как бить, куда бить, то нанесешь сопернику серьезный урон, после которого он может не выйти следующий на бой. В дальнейшем я собираюсь открывать секцию, набирать молодых ребят, приучать их к спорту и передавать им свой опыт".

Бирманский бокс – самый жесткий вид спорта среди мировых единоборств: разрешены удары руками, ногами и головой. Дистанция между соперниками минимальна, а из защиты у спортсменов на руках лишь бинты. Но бокс – это не только грубая физическая сила, но еще и определенная философия. О ней рассказывает председатель попечительского совета Федерации бирманского бокса, президент Федерации бирманского бокса России Александр Шлычков:

"Я сам познакомился с бирманским боксом два года назад, дважды уже съездил в Бирму. Этот вид спорта очень привлекателен: он интересен тем, что имеет глубокие исторические корни. Молодые спортсмены начинают тренироваться в деревнях, которые раскиданы по джунглям, по берегу теплых морей. Они занимаются под руководством сельских учителей, которые не имеют дипломов, но обладают знаниями, которые передавались из поколения в поколение. Думаю, что у бирманского бокса очень большая перспектива. Бирма расположена между Индией и Китаем. Там переплелись традиции множества культур, и родилась своя бирманская философия. И философия бирманского бокса: дух бирманского бойца, как говорят учителя этого боевого искусства – это кротость ягненка в жизни и характер льва в бою".

В Чемпионате мира по бирманскому боксу среди любителей в Нижнем Новгороде приняли участие спортсмены из 17 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Украина, Киргизия, Казахстан, Греция, Турция. Победа досталась боксеру из Арзамаса Ивану Бокареву.

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