Это же Европа. Они благородных кровей. Разборки со всяким отребьем – ниже их достоинства. Поэтому они будут беречь себя для великих свершений. Например, для противодействия России. Пока та со всяким отребьем разбирается.

Береженого блок бережет. НАТО оставит ИГ* в покое Your browser does not support HTML5 audio

Генсек НАТО доказал, что руководит самой смелой и боевой организацией на планете. Даром, что единственной в своем роде, поэтому сравнить не с кем. Но это действительно требует огромного мужества – признаться в собственной трусости. Йенс Столтенберг, правда, сделал это не прямым текстом. Однако и простора для толкований не оставил, когда объявил, что альянс ни под каким предлогом не будет участвовать в военных действиях против ИГ* в Сирии или Ираке. Иначе говоря, решительно оставит ИГ* в покое. Или, как сказали бы в прошлом веке, "умиротворит".

Можно, конечно, допустить, что это в генсеке заговорила совесть или он совершенно случайно вспомнил международное право и проникся. Ведь чтобы воевать на территории суверенного государства, надо спросить разрешение у этого государства. А обращаться, например, к Асаду как-то неловко. После того, что между ними было. Вот и отказывается Брюссель от борьбы с мировым злом. А что, красивая отмазка. Жаль, они в своем НАТО настолько далеки от приличий, что такая версия им не могла прийти в голову в принципе.

"Даже с нашим вхождением в коалицию наша роль в ней не изменится", – предупредил Столтенберг. С его слов, это значит – время от времени подкидывать какие-никакие разведданные, иногда посылать самолеты, готовить местные отряды безопасности. Но только чтобы не лицом к лицу с беспощадным врагом. Пардон, как говорится, муа. Они же благородных кровей – европейцы. Разборки со всяким отребьем – ниже их достоинства. Да и сила альянса – она же не в том, чтобы воевать, а в том, чтобы оставаться целым и невредимым. А иначе не сберечь себя для великих свершений.

Например, противодействия России. Все там, на восточном фланге. А ИГ* же ни на кого конкретно не нападает. Мало ли, что грозит всему живому или берет ответственность за теракты в Европе. Во-первых, это еще доказать надо, а у Европы все никак не получается. А во-вторых, "Исламского государства"* по факту нет, а Россия есть. И ее так зачетно "сдерживать". А главное, безопасно. Тут и пятая статья устава НАТО прекрасно работает. А в Сирии или Ираке включается только пятая точка. Это ею альянс чувствует неприятности и это на нее он не хочет искать себе приключений. Береженого блок бережет. Поэтому вы там как-нибудь без нас, нашими молитвами.

Вряд ли это Вашингтон сказал НАТО: мол, увидишь ИГ*, не трогай – оно мое. Скорей, это тот редкий случай, когда Брюссель сам проявил волю. Ну, вместе с Берлином, учитывая, что Меркель стояла рядом со Столтенбергом. Ей сейчас тоже ни к чему лишние переживания. А в Сирии – там же все так намешано. Можно целиться в боевиков, а попасть ладно, если в школу или в мечеть, так в своих, таких же, как сам Запад, демократически умеренных. Их с экстремистами "мать родная" – Америка до сих пор путает. Разделила, как таблетку на две половинки, и прописала каждую для разных частей Сирии, но обе – непременно от Асада.

В общем, чтобы не ошибиться, в НАТО решили держаться от этого всего подальше. А что касается терроризма, то с ним альянс еще обязательно поборется. На своем очередном саммите 25 мая. А потом – на следующем.

*Террористическая организация запрещена в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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