США
12.0512 мая19:53МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Береженого блок бережет. НАТО оставит ИГ* в покое

19:1412.05.2017
0440
© AFP 2017 / John ThysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам Совета Россия-НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Бельгия, 13 июля 2016Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам Совета Россия-НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Бельгия, 13 июля 2016
© AFP 2017 / John Thys
Это же Европа. Они благородных кровей. Разборки со всяким отребьем – ниже их достоинства. Поэтому они будут беречь себя для великих свершений. Например, для противодействия России. Пока та со всяким отребьем разбирается.

Береженого блок бережет. НАТО оставит ИГ* в покое
Генсек НАТО доказал, что руководит самой смелой и боевой организацией на планете. Даром, что единственной в своем роде, поэтому сравнить не с кем. Но это действительно требует огромного мужества – признаться в собственной трусости. Йенс Столтенберг, правда, сделал это не прямым текстом. Однако и простора для толкований не оставил, когда объявил, что альянс ни под каким предлогом не будет участвовать в военных действиях против ИГ* в Сирии или Ираке. Иначе говоря, решительно оставит ИГ* в покое. Или, как сказали бы в прошлом веке, "умиротворит".

Можно, конечно, допустить, что это в генсеке заговорила совесть или он совершенно случайно вспомнил международное право и проникся. Ведь  чтобы воевать на территории суверенного государства, надо спросить разрешение у этого государства. А обращаться, например, к Асаду как-то неловко. После того, что между ними было. Вот и отказывается Брюссель от борьбы с мировым злом. А что, красивая отмазка. Жаль, они в своем НАТО настолько далеки от приличий, что такая версия им не могла прийти в голову в принципе.

Владимир Козин, главный советник директора Российского института стратегических исследований, профессор Академии военных наук РФ
© РИА Новости . Sputnik
Мнение: воюющим против ИГ в Сирии не хватает "железобетонной" координации

"Даже с нашим вхождением в коалицию наша роль в ней не изменится", – предупредил Столтенберг. С его слов, это значит – время от времени подкидывать какие-никакие разведданные, иногда посылать самолеты, готовить местные отряды безопасности. Но только чтобы не лицом к лицу с беспощадным врагом. Пардон, как говорится, муа. Они же благородных кровей – европейцы. Разборки со всяким отребьем – ниже их достоинства.  Да и сила альянса – она же не в том, чтобы воевать, а в том, чтобы оставаться целым и невредимым. А иначе не сберечь себя для великих свершений.

Например, противодействия России. Все там, на восточном фланге. А ИГ* же ни на кого конкретно не нападает. Мало ли, что грозит всему живому или берет ответственность за теракты в Европе. Во-первых, это еще доказать надо, а у Европы все никак не получается. А во-вторых, "Исламского государства"* по факту нет, а Россия есть. И ее так зачетно "сдерживать". А главное, безопасно. Тут и пятая статья устава НАТО прекрасно работает. А в Сирии или Ираке включается только пятая точка. Это ею альянс чувствует неприятности и это на нее он не хочет искать себе приключений. Береженого блок бережет. Поэтому вы там как-нибудь без нас, нашими молитвами.

На месте взрыва в районе американского посольства в Кабуле, Афганистан. 3 мая 2017
© AP Photo / Massoud Hossaini
Афганистан: амбиции и провалы Вашингтона

Вряд ли это Вашингтон сказал НАТО: мол, увидишь ИГ*, не трогай – оно мое. Скорей, это тот редкий случай, когда Брюссель сам проявил волю. Ну, вместе с Берлином, учитывая, что Меркель стояла рядом со Столтенбергом. Ей сейчас тоже ни к чему лишние переживания. А в Сирии – там же все так намешано. Можно целиться в боевиков, а попасть ладно, если в школу или в мечеть, так в своих, таких же, как сам Запад, демократически умеренных. Их с экстремистами "мать родная" – Америка до сих пор путает. Разделила, как таблетку на две половинки, и прописала каждую для разных частей Сирии, но обе – непременно от Асада.

В общем, чтобы не ошибиться, в НАТО решили держаться от этого всего подальше. А что касается терроризма, то с ним альянс еще обязательно поборется. На своем очередном саммите 25 мая. А потом – на следующем.

*Террористическая организация запрещена в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена