Старт эстафеты. Макрон может отнять у Олланда его главное "достижение"

И так всегда. Ему всегда чего-то не хватает. Вот и сейчас его последняя президентская пятница – это пятница, 12-е. Даже на кино не тянет. Только если на "хоум видео". Серые будни и никаких ассоциаций. Пусть зловещих, оставляющих страх возвращения, но чтобы жили с оглядкой на прошлое. Впрочем, он и без всего этого нагнал такого кошмара, что сограждане еще долго с ужасом будут вспоминать его власть. "Летучий олландец". Все, как в морских поверьях: встреча Франции с ним тоже оказалась к несчастью.
Так плохо и жутко Пятой республике не было еще никогда. Безработица, мигранты, теракты. И стыд за свое первое лицо, которое при всем при этом даже не краснело. Оно и сейчас преисполнено блаженства и умиротворения. Все же в итоге получилось. И это еще неизвестно, кому повезло. Франция-то остается с Макроном. А для Олланда наступает время, когда уже можно не притворяться. Ни ортодоксальным социалистом. Ни верным семьянином. Ни, собственно, президентом. Обходной лист в зубы и вперед. Отдел кадров, бухгалтерия, пост сдал – пост принял.
Рутина, за которой открывается прямой путь в "долину бывших". Здесь это конкретное место. Еще и так называют Конституционный совет. Последняя инстанция как последнее пристанище для отставных глав государства. Но работа в нем для них – дело добровольное. А Олланд уже как-то дал понять, что большого желания присоединиться к "мудрецам" у него нет. Ну, или большой мудрости. А той, что есть, хватает, чтобы это понять. Да и ни к чему ему лишние хлопоты, если он и без них неплохо поднимется.
Стране он оставляет незначительность, а она ему за это – полный пансион. Такой порядок. Это единственное, что при нем почти не изменилось в худшую сторону. Со всеми пенсиями – свыше 15 тысяч евро ежемесячно. Что по сравнению с ними президентские 14 900, если при этом можно даже не напрягаться. Чем он, собственно, и занимался в Елисейском дворце, но теперь-то его за это никто не упрекнет. Это, конечно, уже будут не царские палаты, но все-таки отдельная квартира на государственном обеспечении в двух шагах от площади Согласия. Самое место, чтобы в согласии с самим собой обрести покой и, сладко потянувшись, решить, что жизнь удалась.
И больше никаких выборов, и к черту разговоры о карьере в структурах ЕС. Отдаст ключи Макрону и все. Как сам сказал, "стану простым гражданином, который будет внимательно следить за тем, что происходит в стране". Лучше бы он оставался таким гражданином все эти пять лет. Глядишь, и ключи отдавать не пришлось бы. А так, не исключено, придется расстаться еще и со своим главным "достижением". Очень может быть, что вслед за должностью президента Макрон отберет у Олланда и звание самого плохого президента. И вот тогда он точно обретет покой.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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