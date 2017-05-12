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США сами себя разрывают, Трамп грустит, а Россия "смеется в кулак"

14:1112.05.2017
(обновлено: 14:12 12.05.2017)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Образ, который нарисовал хозяин Белого дома на своей странице в Twitter, только выглядит причудливым. Потому что хотя Россия там упоминается, речь на самом деле, похоже, совсем не о ней.

Дональд Трамп и Twitter. Это один из ключевых сюжетов для прессы и экспертного сообщества. Американский президент очень уж любит эту социальную сеть. И оставляет в ней много записей. После визита в Вашингтон Сергея Лаврова, который американские медиа и горе-политологи попытались сделать максимально скандальным, в президентском микроблоге появилась новая запись: "Россия, должно быть, посмеивается в кулак, глядя как США разрывают себя на части из-за оправдания демократов за проигрыш на выборах". Что и говорить, получилось образно. Наверное, обработанный пропагандой американский обыватель представляет себе некоего собирательного бородатого русского мужика в ушанке с красной звездой, который ехидно и удовлетворенно посмеивается себе в кулак с хитрым и, конечно, слегка хмельным прищуром. Есть чего не на шутку испугаться. Но ведь и Трампа понять можно. Он обращается к среднестатистическому избирателю, для которого Россия именно такова – спасибо Голливуду и прочим средствам обработки массового сознания. И пытается призвать демократов, которые никак не могут в себя прийти после проигрыша на выборах, к элементарным приличиям.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Мнение: Трамп внимательно отслеживает реакцию России на события в США

Те пока не слышат. Хиллари Клинтон отнюдь не успокоилась и занимаемое Трампом президентское кресло для нее остается главным раздражителем. И главным магнитом. Но уже без него. Сделать пока демократы ничего не могут, за исключением обещаний "неизбежного" импичмента действующего главы государства. Но, тем не менее, пытаются идти в наступление. Один набивший оскомину якобы "российский след" в успехе Трампа, который превратился в главный аргумент демократов, чего стоит. Некоторые эксперты считают, что политические противники 45-го президента готовят страну к массовым протестам. Еще более масштабным, чем сразу после выборов. Впрочем, американская полиция умеет работать, когда нужно. Фергюсон научил. Да и не только он.

Новая волна инспирированного гнева и возмущения, который "активисты" пытаются сделать всенародным, обрушилась на Трампа в связи с визитом в США главы российского МИДа и увольнением директора ФБР Джеймса Коми – сторонника расследования мнимого влияния Москвы на американские выборы. Демократы последовательно давят именно на то, что Белый дом "убрал" Коми как фактор риска и источник угрозы. Администрация уверяет: отставка главы бюро никак не связана с расследованием по России. В таких условиях встреча Трампа с Сергеем Лавровым – весьма смелый шаг. Несмотря на подогреваемые оппонентами истерические настроения по отношению и к Кремлю, и к Белому дому, в мире в целом и в российско-американских отношениях в частности накопилось слишком много проблем, чтобы их не замечать и не пытаться урегулировать, занимаясь исключительно "домашней" политической кухней. И американский президент делает первые шаги в этом направлении. А параллельно пишет твиты, которые демонстрируют его, мягко говоря, настороженное отношение к России. Таковы правила игры. С первого взгляда причудливые, а на самом деле очень простые.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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