Порошенко "развел" украинцев. Но не с Россией

Президент Украины очень доволен. Гражданам его страны больше не нужно без виз ездить на работу в Россию: они теперь могут отправляться на отдых в Европу. Опять-таки без виз.

"Развод с Российской империей". Так президент Украины Петр Порошенко назвал введение безвизового режима с ЕС. По его словам, Украина возвращается "на историческое место в составе европейских стран". То есть, получается, "безвиз" отбросил страну более чем на 350 лет назад. Еще до того момента, как в 1654 году царь Алексей Михайлович одобрил "Мартовские статьи", и Левобережная Украина вошла в состав России.

Впрочем, доля истины в этом есть. На самой Украине уже давно говорят, что стремительно скатываются в средневековье: промышленность уничтожается, население нищает, страной управляют феодалы и их опричники в лице боевиков АТО.

Прав Порошенко еще в одном. Это действительно развод, но "развод" украинского населения. Воспользоваться безвизовым режимом, который подразумевает краткосрочные туристические поездки в Европу, смогут всего 10-15% украинцев. У остальных просто нет денег не то что на путешествия и отдых в европейских странах, а на коммуналку и элементарные нужды. Об этом уже заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, украинский народ доведен до предела. Украина вошла в десятку беднейших стран мира. Это нонсенс для европейской страны, подчеркнула экс-премьер.

Тем временем сам Петр Порошенко не унывает. Он рассчитывает, что "безвиз" поможет вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева. Украинский лидер уверен, что свободные поездки в Европу станут мотивацией для жителей российского полуострова, а также юго-востока страны вернуться в Украину и получить украинские паспорта. Хотя это весьма примитивное представление о желаниях и стремлениях людей.

Однако в самой Европе предупреждают, что перспектива возможного наплыва украинских мигрантов в Европу после введения "безвиза" должна пугать не ЕС, а украинские власти. Так, посол Франции в Киеве Изабель Дюмон заявила, что Украина рискует потерять рабочую силу, и для страны это обернется серьезной проблемой.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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