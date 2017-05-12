Новые тайны московских подземелий: сюрпризы из XVI века

В XVI веке в Москве, разумеется, не было шахматных клубов, но игру эту знали и любили. Поэтому найденный при раскопках шахматный слон – находка приятная, но вроде бы не сенсационная. Если бы не одно "но".

"Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь" и в современную Москву прорвался XVI век. Не Иван Васильевич Грозный, конечно, но кое-что им одобренное.

Неутомимые московские археологи отрыли уже пять тайных комнат в глубине Китайгородской стены. А, кроме того, и теперь уже на Пречистенке достали из глубин земли шахматного слона. Как оказалось, полая костяная фигурка служила удобной денежной закладкой. Сумма клада – пять копеек серебряными чешуйками. С тайными комнатами в стене все понятно – они предназначались для прослушки "вражеских голосов", то есть переговоров за крепостью. Но кто играл в шахматы и зачем затолкал в утробу слона серебро – вот настоящая тайна, покрытая мраком времен!..

В XVI веке в Москве, разумеется, не было шахматных клубов, но игру эту знали и даже любили. Известно, что посещавшие Первопрестольную иностранцы писали по возвращении "на родины": "Московиты очень искусно играют в шахматы!". Так высказался, в частности, один польский епископ, о чем в интервью радио Sputnik рассказал москвовед Михаил Федоров. Он же напомнил, что баловался шахматами и сам царь Иван. И даже – что последним земным делом Грозного за несколько часов до смерти была как раз шахматная партия (не со Смертью ли, как в фильме Ингмара Бергмана "Седьмая печать"?..).

Но вряд ли найденная "слонятка" принадлежала царю – для царской заначки тайничок маловат. А для простолюдина – очень даже приличный. На "те" пять серебряных копеечек, говорят, можно было купить крестьянскую избу и в придачу двух гусей – по копейке за штуку (чтоб зажарить на новоселье). Вот только шахматы не были "простолюдинским" досугом. Другое дело – боярство. Правда, развлекалось оно за шахматной доской почти что тайно: Церковь тогда боролась со всякими забавами и шахматами в том числе.

Так кто же мог открыто, всласть поиграть в шахматы? Иностранец! На той же Пречистенке – во времена Ивана Грозного улица называлась Чертольем – они жили-поживали в качестве царских опричников и в немалых количествах. Были среди них и авантюристы – немец Генрих фон Штаден, например, который оставил небезынтересные мемуары о Московии. Вот он мог играть в шахматы. В том числе и на деньги. А что? Прекрасная идея для XVI века: набить фигуры серебром, и кто сколько "съест" – тот столько денег и получит. При умении "призовыми" можно было набрать сумму, вполне конвертируемую в сегодняшние гонорары шахматистов!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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