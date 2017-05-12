Ненапрасный гнев. В Европе услышали противников "экономического НАТО"

Трансатлантическое соглашение ЕС с США могут положить "под сукно". Суд Евросоюза неожиданно встал на сторону противников кабального для Европы партнерства. Голоса более трех миллионов человек из 23 стран ЕС были услышаны.

У европейцев появился шанс запретить Трансатлантическое соглашение с США. Суд Евросоюза аннулировал решение Еврокомиссии, отказавшейся дать ход петиции противников соглашения о свободной торговле и инвестиционном партнерстве c Соединенными Штатами (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP).

С 2012 года в странах ЕС действует Европейская гражданская инициатива. Суть этого института в том, что миллион граждан ЕС минимум из семи разных стран может обращаться в Еврокомиссию с тем или иным предложением. Каким бы странным или неудобным для властей это предложение ни было. А затем эти петиции передаются на рассмотрение Европарламента. Когда Брюссель это придумывал, он активно продвигал такой способ законотворчества под соусом вершины демократии. Мол, граждане сами будут управлять Европейским союзом, а чиновники будут вынуждены к ним прислушиваться.

Но не тут-то было. Отказать США из-за каких-то там простых жителей Евросоюза было неудобно. Протесты – еще куда ни шло, можно гасить, а корректно оформленный запрет "снизу" остановить сложнее. Проще было закрыть на петицию противников TTIP глаза и продолжить курс на открытие рынка для транснациональных корпораций с американскими штаб-квартирами. Не смущало брюссельских бюрократов даже то, что граждане собрали рекордное для Европы, как впрочем, и для остального мира число подписей. Против кабального торгового соглашения подписались три миллиона человек из 23 стран ЕС. Среди них те, кто проиграет – фермеры, предприниматели и промышленники.

Вот только тогда в 2014 году они остались неуслышанными. А Трансатлантическое партнерство, которое противники этого объединения называют "экономическим НАТО", становилось все более реальным. Идею межокеанского союза подкосила предвыборная кампания в США. Тогда Дональд Трамп активно рассуждал об отмене всех возможных торговых союзов. Впрочем, смута оказалась недолгой. Выборы прошли, обещания забыты. И здесь неожиданно на защиту настоящих европейских ценностей встал суд. Он обязал выслушать тех, кто организовал за последние три года сотни протестов, тех, кого заботит продовольственная безопасность в ЕС и положение семейного и мелкого бизнеса. Трансатлантическое партнерство все это может окончательно затоптать.

Правда, радоваться тут особо нечему. Даже если Европарламент рассмотрит претензии граждан, решать будут все равно на совершенно другом уровне. А каким будет решение – напрямую зависит от желания господина Трампа и итогов выборов в Германии.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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