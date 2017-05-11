США
11.0511 мая18:07МСК
USD57.12-0.97
EUR62.16-1.10
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Что русскому хорошо… Глава бундесвера уходит. В глухую защиту

17:3711.05.2017
(обновлено: 17:48 11.05.2017)
0350
© AFP 2017 / John MacDougall Солдаты танкового подразделения БундесвераСолдаты танкового подразделения Бундесвера
© AFP 2017 / John MacDougall
Казалось, все при ней. Семь детей, диссертация по акушерству и гинекологии. Что еще нужно министру обороны. Прививала войскам только то, в чем разбирается: открыла курсы сексуального воспитания. Но выяснилось, что на одном интиме ряды не сомкнешь.

Что русскому хорошо… Глава бундесвера уходит. В глухую защиту
А еще говорят, что это в России пока гром не грянет, мужик не перекрестится. В Германии тоже. И не мужик, а совсем даже наоборот. Как ее здесь называют, "полководец в юбке". Хотя министра обороны Урсулу фон дер Ляйен впору именовать совсем иначе. "Министр самообороны". Именно в нее она и уходит. Причем в глухую, чтобы не слышать, как ее подчиненные, уже не стесняясь в выражениях, хотят, чтобы шла она куда подальше. Но нет. Несмотря на серию громких скандалов в армии, осенила себя Урсула крестным знамением и с трибуны бундестага, словно мелом на полу, очертила защитный круг военных реформ. 

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен
© AFP 2017 / Frederick Florin
Бундесвер идет войной. На подругу Меркель

Чтобы понять, что пора, ей всего-то и потребовались три года и одни выборы. Те, что парламентские – в сентябре. Подруге и протеже Ангелы Меркель, наверное, объяснили, кому она портит репутацию прежде всего. Ведь у нее в войсках разброд и шатания и явный конфликт на почве ее личной несовместимости с людьми в погонах. Как-то у них не сложилось. При этом не слышны в строю даже выстрелы. И на учениях не всегда есть, чем палить. Вот и палятся служивые от нечего делать сами. То разврат с насилием в казармах элитного спецназа, то оргии с пьянством, то коррупция. 

А то, бывает, что вроде бы по форме бундесвер, а копнешь глубже, так и бундес-вермахт. Крепки, говорят, в вооруженных силах наклонности давно минувших дней. И разоблачение из последнего – оно же по этой части. 28-летний оберлейтенант записался сирийским беженцем, чтоб под этой личиной устроить теракты. Не от хорошей ведь жизни, а по причине все той же расовой ненависти. Взрывать планировал политиков и деятелей, поддерживающих миграционный курс Меркель, чтобы подумали на тех, кого этот курс пригрел. Со всеми вытекающими и утекающими отсюда. 

Офицер бундесвера. Архив
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Файлы рыть будут. В Бундесвере появился новый вид вооруженных сил

А про армию бюргеры думали, что она уже ничем удивить не сможет. Но, оказалось, есть еще порох в пороховницах. Правда, не в тех. На этой неделе задержали сослуживца "оборотня в погонах" и некоего студента, хранившего оружие всей группы. Террористическая ячейка внутри бундесвера. Его  начальству сплотиться бы и принять меры. Уже не могут. Пропасть. Ляйен обвинила генералов в попытке утаить факты, а корпоративный дух разве что душком не назвала. Они ее уличили в некомпетентности и в стремлении свалить все возникшие при ней же проблемы с больной головы на военную. 

В общем, слово за слово – и вот уже созрел грубый окопный юмор, откровенный, как немецкие фильмы. Солдаты шутят, что генералы еще никогда так не хотели оказаться на гражданке. Причем на совершенно конкретной. Хотя, казалось, все при ней. Для вооруженных сил лучше не придумаешь. Семь детей, диссертация по акушерству и гинекологии. Кого угодно вытащит и выучит. Тем более она и стремилась привить войскам только то, в чем сама прекрасно разбирается. Открыла курсы сексуального воспитания и сама прочитала высшим офицерам первую лекцию. 

Учения Бундесвера
© REUTERS / Michaela Rehle
Грудь четвертого человека. Бундесвер ушел на "сексуальное ориентирование"

Тут и выяснилось, что на одном интиме ряды не сомкнешь, а ничего другого она не предлагала. И вот – реформы. Но и они – это не про боеготовность и престиж. Прежде всего, министр хочет повысить политическое образование в бундесвере и создать эффективные механизмы отчетности о происшествиях. Не предотвращения или профилактики, а отчетности. Из чего следует, что она рассчитывает на продолжение. В любом случае, гром грянул – Урсула, как на Руси повелось, взялась за ум. Ей главное – помнить, что русскому хорошо, то немцу – совсем наоборот.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена