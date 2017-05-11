Казалось, все при ней. Семь детей, диссертация по акушерству и гинекологии. Что еще нужно министру обороны. Прививала войскам только то, в чем разбирается: открыла курсы сексуального воспитания. Но выяснилось, что на одном интиме ряды не сомкнешь.

Что русскому хорошо… Глава бундесвера уходит. В глухую защиту Your browser does not support HTML5 audio

А еще говорят, что это в России пока гром не грянет, мужик не перекрестится. В Германии тоже. И не мужик, а совсем даже наоборот. Как ее здесь называют, "полководец в юбке". Хотя министра обороны Урсулу фон дер Ляйен впору именовать совсем иначе. "Министр самообороны". Именно в нее она и уходит. Причем в глухую, чтобы не слышать, как ее подчиненные, уже не стесняясь в выражениях, хотят, чтобы шла она куда подальше. Но нет. Несмотря на серию громких скандалов в армии, осенила себя Урсула крестным знамением и с трибуны бундестага, словно мелом на полу, очертила защитный круг военных реформ.

Чтобы понять, что пора, ей всего-то и потребовались три года и одни выборы. Те, что парламентские – в сентябре. Подруге и протеже Ангелы Меркель, наверное, объяснили, кому она портит репутацию прежде всего. Ведь у нее в войсках разброд и шатания и явный конфликт на почве ее личной несовместимости с людьми в погонах. Как-то у них не сложилось. При этом не слышны в строю даже выстрелы. И на учениях не всегда есть, чем палить. Вот и палятся служивые от нечего делать сами. То разврат с насилием в казармах элитного спецназа, то оргии с пьянством, то коррупция.

А то, бывает, что вроде бы по форме бундесвер, а копнешь глубже, так и бундес-вермахт. Крепки, говорят, в вооруженных силах наклонности давно минувших дней. И разоблачение из последнего – оно же по этой части. 28-летний оберлейтенант записался сирийским беженцем, чтоб под этой личиной устроить теракты. Не от хорошей ведь жизни, а по причине все той же расовой ненависти. Взрывать планировал политиков и деятелей, поддерживающих миграционный курс Меркель, чтобы подумали на тех, кого этот курс пригрел. Со всеми вытекающими и утекающими отсюда.

А про армию бюргеры думали, что она уже ничем удивить не сможет. Но, оказалось, есть еще порох в пороховницах. Правда, не в тех. На этой неделе задержали сослуживца "оборотня в погонах" и некоего студента, хранившего оружие всей группы. Террористическая ячейка внутри бундесвера. Его начальству сплотиться бы и принять меры. Уже не могут. Пропасть. Ляйен обвинила генералов в попытке утаить факты, а корпоративный дух разве что душком не назвала. Они ее уличили в некомпетентности и в стремлении свалить все возникшие при ней же проблемы с больной головы на военную.

В общем, слово за слово – и вот уже созрел грубый окопный юмор, откровенный, как немецкие фильмы. Солдаты шутят, что генералы еще никогда так не хотели оказаться на гражданке. Причем на совершенно конкретной. Хотя, казалось, все при ней. Для вооруженных сил лучше не придумаешь. Семь детей, диссертация по акушерству и гинекологии. Кого угодно вытащит и выучит. Тем более она и стремилась привить войскам только то, в чем сама прекрасно разбирается. Открыла курсы сексуального воспитания и сама прочитала высшим офицерам первую лекцию.

Тут и выяснилось, что на одном интиме ряды не сомкнешь, а ничего другого она не предлагала. И вот – реформы. Но и они – это не про боеготовность и престиж. Прежде всего, министр хочет повысить политическое образование в бундесвере и создать эффективные механизмы отчетности о происшествиях. Не предотвращения или профилактики, а отчетности. Из чего следует, что она рассчитывает на продолжение. В любом случае, гром грянул – Урсула, как на Руси повелось, взялась за ум. Ей главное – помнить, что русскому хорошо, то немцу – совсем наоборот.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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