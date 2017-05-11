"Отдайте шайбу Путину!". В Сочи завершилась Ночная хоккейная лига

В нынешнем сезоне Ночной хоккейной лиги приняли участие свыше восьмисот команд из 74 российских регионов. И хотя для этого хоккейного фестиваля – как и для Олимпиад – важно уже само участие, волю к победе тоже никто не отменял.

Сочи болеет за НХЛ. В олимпийской столице завершился очередной сезон Ночной хоккейной лиги – всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Это уникальный проект, в мире нет ничего подобного, он объединяет тысячи поклонников этой игры. В нынешнем, шестом сезоне, например, приняли участие 817 команд из 74 регионов. Проводить этот турнир спортсменов-любителей предложил несколько лет назад Владимир Путин. С тех пор он не раз принимал участие в играх российской НХЛ. Вышел на лед и в гала-матче этого сезона.

Состав обеих команд в этом поединке был исключительно звездный, овации не прекращались, пока не представили всех. Причем игроки – люди из совершенно разных сфер. Там и фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко, и музыкант, народный артист Игорь Бутман, и гендиректор "Норникеля" Владимир Потанин, и легендарный хоккеист, олимпийский чемпион, обладатель множества титулов Вячеслав Фетисов, и многие другие. Но больше всего трибуны ликовали, когда представили министра обороны Сергея Шойгу и президента Владимира Путина. Они играют в одной команде "Легенды хоккея" против "Сборной НХЛ".

Счет открыли "Легенды". Первые две шайбы забросил Павел Буре с передачи Владимира Путина. А президент, между прочим, только шесть лет назад встал на коньки. Третью забросил Сергей Шойгу. А четвертую – с передачи Буре уже сам Путин. И что тут началось на трибунах! Казалось, что все болеют за президента. Мои соседи кричали все начало игры: отдайте шайбу Путину! Но пока они ликовали, шайба оказалась уже в воротах "Легенд". После еще двух голов авторства Буре и Шойгу первый период завершился со счетом 6:1. Второй двумя шайбами открыл Путин.

Собственно, можно было даже не смотреть на лед, чтобы понять, у кого шайба. Когда инициативу перехватывал президент, это было сразу слышно по шуму трибун. Отличились и Роман Ротенберг, член совета директоров КХЛ и первый вице-президент Федерации хоккея России, и Вячеслав Фетисов. И Владимир Потанин из "Сборной НХЛ". По итогам второго периода счет был 11:3.

Третий опять начался с двух шайб Путина. После гола авторства Шойгу инициативу перехватил Игорь Бутман, который немного улучшил результаты "Сборной НХЛ". Игра завершилась со счетом 17:6. Президент забросил 7 шайб. Это вам не игрушечными гантелями в спортзале махать, как некоторые. Таким людям страну доверить не страшно.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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