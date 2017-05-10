С места – в Корею. Глава Южной Кореи вступил в права, не отходя от урны

Передавать полномочия в Сеуле оказалось некому. В том смысле, что было, кому их принять – но некому было их сдать. В итоге новый глава государства просто взял то, что плохо лежит. Вернее, то, что осталось лежать от той, что теперь плохо сидит.

Кажется, что это произошло слишком быстро. Еще вчера Южная Корея выбирала президента, а уже сегодня он въехал в Голубой дворец – аналог Белого дома. А как иначе? Она хоть и государственная, но тоже машина. А когда машина на полном ходу остается без водителя – не до церемоний. Здесь "чем с Кореей, тем лучше". Выборы ведь тоже были экстренными. И чего тянуть, если для их триумфатора 64-летнего Мун Чжэ Ина тот самый переходный период, без которого не мыслят передачу власти, фактически начался с отказа Пан Ги Муна от участия в этой избирательной гонке.

Считалось, что только экс-генсек ООН и мог составить лидеру демократов конкуренцию. Его самоотвод оставил только один вопрос. Сколько наберет фаворит. 41% – это не абсолютное большинство. Но здесь можно выиграть и так. Главное – значительно превзойти соперников. А отрыв Муна от второго места превысил рекордные для этой страны пять с половиной миллионов голосов. При этом ему ничего даже придумывать не пришлось. Все сказал еще в ходе прошлой кампании. Президентом не стал, проиграв Пак Кын Хе статистическую погрешность, но оказался пророком.

Республика тогда предпочла прецедент – первую женщину, а через четыре года – второй прецедент: первый импичмент в своей истории. И нынешние выборы тоже прецедент – они стали следствием этого импичмента. Потому "все случилось так быстро". Некому передавать полномочия. Новый глава государства просто взял то, что плохо лежит. Вернее, то, что осталось лежать от той, что теперь плохо сидит. Хотя все, кто сделал ему результат, думают, что это очень даже хорошо, что она сидит. В каком-то смысле, и для самого Муна справедливость восторжествовала. Получается, их поменяли местами.

Он, будучи студентом, попал за решетку, выступив против диктатора Пак Чон Хи – отца Пак Кын Хе. Но вряд ли у него к ней личные счеты. Точнее, не у него одного, поскольку ареста экс-президента добивалась едва ли не вся страна. Она и сейчас не успокоилась, так как приговор все еще не вынесен. Теперь, вероятно, дело пойдет быстрее. Впрочем, не оно уже для южан – вызов первой необходимости. И, пожалуй, даже не северяне. Будь местная элита столь же мнительной и ранимой, как, предположим, американская, она вполне могла бы объявить о вмешательстве в свою кампанию.

Причем его даже в "фейках" выискивать не надо, достаточно выйти на берег Японского моря: авианосец США и корабли поддержки с "томагавками" на борту. Вроде для давления на Пхеньян, но это же Сеул проводил выборы даже не под дулами автоматов, а под ракетами. Вероятно, Штаты потому и торопились развернуться здесь по полной военной программе, включая элементы ПРО, чтобы не оставить победителю, известному своим желанием жить в мире и с КНДР, и с Китаем, пространство для маневров. Во всяком случае, поле для гольфа недалеко от столицы уже занято системой THAAD.

Мун предупреждал, что он не в восторге от такой "защиты" и вообще сторонник более независимой от США политики. Был он, правда, тогда кандидатом. И если что, ему напомнят, в какой именно стране находится суд Манхэттена, который обвинил брата и племянника экс-генсека ООН в коррупции. Чтобы знал, кого благодарить за безальтернативность. А многого от президента Южной Кореи Вашингтон никогда не требовал. Лишь бы не мешал. Впрочем, бывший спецназовец. Его характеризуют как человека железной воли. И хоть в переводе с корейского "мун" – это "двери", но в переводе с английского, если Мун Чжэ – Ин, то все прочие – аут.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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