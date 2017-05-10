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Французский переполох: Макрон перекраивает политическую карту

16:3210.05.2017
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© AP Photo / Christophe EnaНовый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит МакронНовый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон
© AP Photo / Christophe Ena
Времена, когда французы ясно понимали, кто из политиков за что выступает и в какую партию входит, уходят в прошлое. Сейчас в моде "модернизация": можно быть членом одной партии, а фактически работать на другую. Очень современно.

Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции подтвердила крах традиционной партийной системы. Ведущие политические силы страны заговорили о модернизации. Причем на первый план выходят надпартийные движения, наподобие "Вперед", которое и привело 39-летнего экс-министра экономики в Елисейский дворец. 

Так, экс-кандидат на пост главы государства от Социалистической партии Бенуа Амон заявил о создании нового движения левого толка. При этом он подчеркнул, что главным критерием для кандидатов, которые решат примкнуть к нему, станут новые идеи, а не политическая принадлежность.

Ранее о создании в преддверии парламентских выборов надпартийного движения "Вперед, Республика" заявили сторонники Эммануэля Макрона, которые пока что выступают под прежним названием – "Вперед". Они тоже говорят, что двери открыты для всех, и что для выдвижения от них на  парламентские выборы кандидатам даже не обязательно будет отрекаться от своих прежних партий. Однако на деле оказалось, что принять готовы далеко не всех. Так, бывший премьер-министр, социалист Мануэль Вальс получил отказ. В штабе движения заявили, что бывший начальник будущего президента Франции (Макрон два года занимал пост министра экономики в кабинете Вальса) не соответствует критериям, по которым новое движение определяет своих представителей. Что это за критерии? – никто не знает. А потому отказ можно считать делом принципа. 

К тотальному обновлению готовится и  "Национальный фронт". Сразу после поражения во втором туре президентских выборов Марин Ле Пен заявила, что партия нуждается в модернизации. Главная цель – создание еще более сплоченной и эффективной структуры, которая позволит "добиться власти и оздоровить страну". Особо подчеркивалось, что альянс с партией Николя Дюпон-Эньяна "Вставай Франция" остается в силе. Звучали даже предложения сменить название, чтобы окончательно избавиться от негативных ассоциаций и привлечь большее число сторонников во Франции. 

Пока же ряды Нацфронта покинула племянница Марин Ле Пен – 27-летняя Марион-Марешаль. Она сдала свой депутатский мандат, а также объявила, что не будет переизбираться в Национальное собрание на ближайших парламентских выборах. Свой шаг она объяснила "личными причинами" – решила сосредоточиться на воспитании маленькой дочки. Тем временем во Франции гадают, не ушла ли младшая Ле Пен для того, чтобы вернуться в большую политику? Например, лет так через десять  – к очередным выборам французского президента.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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