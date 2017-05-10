Украина после 9 Мая: память жива, но где найти примирение?..

Петр Порошенко пообещал, что Украина больше не будет праздновать 9 Мая "по московскому сценарию". На практике, похоже, это означает, что 9 Мая там больше не будут праздновать вообще. А у градоначальника Днепра Бориса Филатова есть свои уточнения.

Глава украинского города Днепр Борис Филатов заявил, что прекращает финансирование организаций ветеранов Великой Отечественной войны из регионального бюджета. Вместо этого градоначальник предложил выделять деньги бывшим бойцам военной операции в Донбассе – так называемым ветеранам АТО. Об этом Филатов написал в Facebook после массовых стычек в городе между участниками празднования Дня Победы и радикалами. По официальным данным, травмы получили 14 человек.

В общем, повод Филатов нашел. Есть и обоснование. Его дал Филатову Петр Порошенко. Президент, возлагая 9 мая цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве, выступил с кратким заявлением. Он, в частности, сказал, что Украина больше не будет праздновать 9 Мая "по московскому сценарию". Ранее Порошенко назвал акцию "Бессмертный полк" образцом "утонченной спекуляции" на чувствах людей. Дескать, ее придумали в Москве не для того, чтобы почтить память защитников… А для того, чтобы российской "экспансии" в соседние страны помогали не только живые. (Оказывается, и мертвые герои – тоже на стороне России!. Ну как этим не гордиться? Как этому не радоваться?).

Порошенко врать не привыкать. Но для справки: движение "Бессмертный полк" возникло в 2011 году. И не в Москве, а в Томске. Ранее подобные акции под иными названиями проходили в других городах – Новокузнецке, Прокопьевске, Тюмени. И они вовсе не были организованы властями. А сейчас эта акция проходит почти в семи десятках стран. И везде – мирно. Кроме, естественно, Украины. Там во многих городах радикалы попытались сорвать акцию. Потому что участники "Бессмертного полка" использовали запрещенную на Украине символику: красные флаги и георгиевские ленточки. То есть использовали символы, которые объединяют русских и украинцев, белорусов и казахов, грузин и узбеков… А это идет вразрез с политикой киевских властей: не объединение, а разъединение, не любовь, а ненависть.

В Киеве у Вечного огня произошла драка между участниками акции и националистами. В Мелитополе бойцы "Правого сектора"* и "Азова" распылили газ и напали на участников шествия "Бессмертный полк".

В Николаеве члены националистической организации УПА* пытались остановить шествие, но получили отпор от воинов-афганцев, принимавших участие в праздновании Дня Победы. Стычки с националистами произошли и в других городах, в частности, в Запорожье, Одессе и Харькове.

Всего на Украине в акциях в честь Дня Победы приняли участие, по данным СМИ, около 50 тысяч человек. Более 50 человек были задержаны.

А самым популярным запросом у украинцев в поисковой системе Google за 9 мая стал "Парад в Москве 2017".

Киевский режим даже немножко пожурила правозащитная организация Amnesty International. Она осудила задержания демонстрантов 9 Мая. В заявлении на сайте украинского отделения организации отмечено, что власти Украины "обязаны обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан".

В Донецке и Луганске, кроме парада, также прошли многотысячные шествия "Бессмертного полка". Киев тоже "поздравил" жителей Донбасса – артиллерийским обстрелом. А в Верховную раду уже внесен законопроект, по которому 9 мая станет рабочим днем, а 8 мая – Днем национальной памяти и примирения.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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