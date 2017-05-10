Глаза солдат. Живая память против "бесов" забвения

Акция "Бессмертный полк", возникшая несколько лет назад, в этом году прошла, помимо России, в десятках других стран. В том числе – в государствах СНГ и Прибалтики, во многих странах Европы, в Китае и даже в Таиланде.

Все больше стран, все больше людей. Акция "Бессмертный полк", возникшая несколько лет назад как международная общественная инициатива, бьет все рекорды. В одной России в ней приняло участие без малого восемь миллионов человек. Только по Москве, несмотря на нехарактерно холодную и сырую для мая погоду, прошли 850 тысяч участников памятной акции, в том числе президент Российской Федерации Владимир Путин с портретом отца-фронтовика. Своих героических предков миллионы людей почтили в центре и на юге страны, в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и Северном Кавказе – во всех регионах.

Шествие также состоялось в десятках других стран, включая государства СНГ и Прибалтики, Германию, Францию, Великобританию, Китай и даже Таиланд. Акция ведь и вправду беспрецедентная. Ее уникальность в том, что участие в ней для каждого – это и личная история рода, и общая история страны. Потому и увеличивается человеческая "река", заполняющая улицы различных городов. Порыв идет от сердца, люди отдают дань памяти великому подвигу, совершая, по сути, некое священное, сакральное действие. Тут ведь как в песне из фильма "Офицеры": "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой". И не только в России есть такие семьи, конечно.

Удивительно и дико, понимая, что стоит за этой акцией, слышать едкие высказывания и высокомерную критику ряда так называемых политиков, журналистов и "экспертов". Мол, "Бессмертный полк" превратился в "обязаловку", а власть присвоила себе инициативу. Дескать, "угар" должен все время нарастать, а людей грубо принуждают выйти на улицы. И потом на помойках якобы находят выкинутые фотографии героев. Говорящие такие слова безвозвратно потеряли не только честь и совесть, но и почву под ногами. Их главный аргумент – участие в шествии Владимира Путина – выглядит, мягко говоря, неубедительно и фальшиво. Президент идет вместе с людьми не как должностное лицо, а прежде всего как сын фронтовика. Или он должен игнорировать этот факт?

Расширяющаяся география и растущее число участников акции по всему миру вызывает у таких "деятелей" неприкрытое раздражение и даже испуг. Они видят опасность в сплочении граждан России. И им нужна другая – искаженная и переиначенная до неузнаваемости история. В которой не было подвига советского солдата, стратегического гения советских полководцев, триумфального освобождения Европы от "коричневой чумы" ценой миллионов жизней освободителей. Безусловно, все это нечистоплотная политика в ее современном измерении: когда без руля и без ветрил, и когда для достижения искомой цели все способы хороши. Но есть ведь еще и такие понятия как святотатство и кощунство. И в противовес им – подвиг, слава и правда.

Многое можно отнять у человека и даже у страны. Придумать новые санкции, врать без конца с три короба, пытаться низвергать святыни. Но Великой Победы лишить Россию не получится. Силенки не те у "мелких бесов", вылезающих из разных пыльных щелей 9 мая. У них, конечно, есть тактические успехи. К примеру, число жителей Европы, считающих, что решающую роль в разгроме нацизма сыграла американская армия, в разы превышает количество тех, кто оставляет это право за Советским Союзом. Якобы просвещенный и жутко продвинутый Старый Свет, увы, не усвоил исторических уроков. В концентрированной форме это можно увидеть на примере Украины, где ветеранов подвергают насилию и публичным оскорблениям, а памятные мероприятия кишат провокаторами. Но все эти персонажи и политические силы в исторической перспективе, бесспорно, обречены на крах. Они обязательно сойдут, как пена на волне времени. Главное, чтобы не в результате какой-нибудь новой войны, развязывать которые Запад умеет гораздо лучше, чем завершать.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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