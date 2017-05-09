Они сражались за Эстонию. В Маарду захоронили останки советских воинов

Такие события, как эта церемония в Маарду, помогает сохранять память о предках, которые пришли в Эстонию как освободители. И напоминание об этом никогда не бывает лишним. Тем более в условиях прессинга, которому здесь эта память подвергается.

В Эстонии торжественно преданы земле останки советских воинов, павших в боях Великой Отечественной войны. Церемония прошла в преддверии Дня Победы на мемориальном участке кладбища небольшого города Маарду. Активистам военно-исторического объединения Vironia в этом году удалось найти останки 113 солдат и даже установить имена восьми бойцов.

На территории Эстонии в 1941 и 1944 годах советские войска вели ожесточенные бои с войсками гитлеровской Германии. О них, может быть, не так хорошо известно, как о великих битвах Великой Отечественной, но хочется напомнить, что длившаяся до конца августа 1941 года оборона Таллина сковала крупную группировку немецких войск, оказав существенное влияние на боевые действия на ленинградском стратегическом направлении. На Моонзундских островах советские войска продолжали обороняться до конца ноября, а с аэродромов на островах архипелага советские летчики совершали авианалеты на Берлин.

Тяжелые сражения шли на эстонской земле и в 1944 году, в ходе которых погибло множество рядовых бойцов и офицеров, останки которых до сих пор не преданы земле с надлежащими почестями. Их розыском и последующим перезахоронением занимаются члены поисковых отрядов. Церемонии перезахоронения проводятся в Маардуском мемориале ежегодно с 2005 года. До недавнего времени в Маарду было захоронено 942 человека, теперь их в этом некрополе 1055. К сожалению, имена многих нашедших вечное упокоение в этой земле неизвестны, но память их чтима благодарными потомками. На территории городского кладбища Маарду в этом году начнется строительство мемориальной часовни, которое планируется завершить к весне следующего года.

Такие события, как эта торжественная и грустная церемония, помогают многим людям, живущим в Эстонии, сохранять светлую память о предках, которые пришли сюда как освободители и спасители. И напоминание об этом никогда не бывает лишним. Тем более в условиях жесткого идеологического прессинга, которому здесь эта память подвергается, когда эту память в нас стараются уничтожить. Однако эти действия правых политиков абсолютно бесполезны, так в русскоязычных людях, живущих на территории Эстонии – да и не только в них – твердо укоренилась мысль о том, что с утратой исторической памяти мы потерям самих себя. И не будем достойны упоминания нашими детьми и внуками. На том и стоим.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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