Измененное сознание. На Украине проводят масштабный эксперимент над народом

Украинский Институт национальной памяти громко заявил о своих истинных целях. В эфире телеканала ZIK представитель этого заведения Сергей Рябенко сообщил, что замахивается институт ни много ни мало на изменение сознания народа.

И та самая декоммунизация с переименованием улиц и населенных пунктов – это лишь один из этапов на пути достижения поставленных задач. Так сказать, устранение зримых маркеров "тоталитарного режима", без которого не вычистить из народного сознания воспоминания о советском прошлом, поясняют в институте. Причем это далеко не все, что там подготовили для вразумления украинцев. И хранители национальной памяти считают, что им уже удалось добиться неплохих результатов. По их мнению, так называемая АТО на юге и востоке Украины стала возможной лишь благодаря деятельности сотрудников института. Ведь это именно они успели изменить сознание молодого поколения украинцев, которые и дали отпор непокорным "совкам" и "ватникам".

Действительно, если вспомнить все инициативы этого учреждения, то понять гордость его тружеников можно. Кто как не Институт национальной памяти добился законодательного признания Романа Шухевича героем Украины. Именно этот институт настаивал на увековечении заслуг ОУН-УПА (запрещены в России) в "борьбе за украинскую независимость". Именно Институт национальной памяти раскручивал миф о "голодоморе" как умышленном геноциде народа Украины. Даже принял участие в создании мемориала его жертвам. Правда, последующее расследование выявило невероятную даже по украинским меркам растрату. Оказалось, что 96% средств либо ушло налево, либо осваивалось с нарушением всех норм.

Да и закон о декоммунизации вышел из недр этого института. Главный его инициатор – нынешний директор заведения Владимир Вятрович. Прежде чем стать главным хранителем национальной памяти, он заведовал архивами СБУ. Теперь мечтает запретить на Украине День Победы 9 мая. Об отношении сограждан к этому персонажу и его деятельности говорят регулярные диверсии у здания института. Ему и дверь поджигали, и похоронный венок с датой смерти дарили.

Но на такие мелочи господин Вятрович не обращает внимания. Некогда. Нужно успеть изменить сознание целого народа, пока этот народ не одумался.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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