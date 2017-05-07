"Моветон" по-французски: солдаты НАТО в эстонском городке Тапа

Французские товары на экспорт известны всему миру: вино, автомобили, высокая мода, певцы и актеры, художники и мушкетеры. Но вот французские солдаты в Прибалтике – это явный нонсенс.

Есть такая народная примета: если кто-то кому-то фото дарит, то это к скорому расставанию. И жизнь, радостно кивая головой, подтверждает эту примету конкретными фактами. Совсем недавно премьер-министр Эстонии Юри Ратас поблагодарил президента Франции Франсуа Олланда, который в последний раз участвовал в заседании Европейского совета, за обеспечение безопасности Европы и Эстонии и подарил ему на память фотографию. На ней изображены французские военнослужащие, дислоцированные в эстонском военном городке Тапа. Об этом событии сообщила народу и миру пресс-служба эстонского правительства.

Для людей, тонко чувствующих подтексты, такое построение сообщения напомнит некролог и, наверное, это будет недалеко от истины. Расставание политика с властью – это как уход в небытие. И оттого лицо Олланда на фотографии, иллюстрирующей это событие, столь печально, пожалуй, даже уныло. "Наше будущее уже в прошлом" – читается в его глазах. А вот лицо Юри Ратаса сияет молодостью и приятным ощущением, что у него все впереди.

Хотя, как мне кажется, за этой улыбкой и за этой фотографией кроется еще кое-что. Все не так просто и, по сути дела, является "толстым намеком на тонкие обстоятельства". Своего рода "алаверды" – какой подарок ты нам, такой и мы тебе. 300 военнослужащих армии Франции недавно прибыли на эстонскую землю и теперь несут службу на военной базе в Тапе в составе батальона НАТО. Такой вот подарочек всем жителям прибалтийской республики от господина Олланда и иже с ним. А оно им надо, такое "счастье"?

Вот с чем или с кем у вас ассоциируется Франция? Так сразу, не задумываясь? Вино, сыр, устрицы, высокая мода, Париж, Лазурный берег, д’Артаньян, Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, импрессионисты и много чего еще притягательного, красивого, хорошо пахнущего и вкусного. Именно этого, ну хотя бы немного, ждут от нас родные и близкие, когда мы возвращаемся из Франции, об этом будут еще долго расспрашивать. Помню, как впервые, еще во времена СССР я отправлялся во Францию. Все казалось абсолютно нереальным, происходящим во сне и не со мной…

А солдаты в качестве одной из статей французского экспорта – это нонсенс, нелепица, "моветон". Причем уже достаточно давно, практически со времен Наполеона. И действительно, разве можно сравнить грубый солдатский ботинок с рифленой подошвой и изящную дамскую туфельку? А запах солдатского пота – и изысканный французский парфюм? Конечно, и французские солдаты иногда весьма гармонично вплетаются в яркий ковер впечатлений от этой страны, когда они проходят парадом по Елисейским полям к Триумфальной арке. В особенности, если удается увидеть, как Иностранный легион устраивает свое медленное дефиле "пустынным шагом". Но пускай армия Франции, во всяком случае для меня, на том отрезке парижской мостовой и остается, или, в крайнем случае, на фотографии, которая теперь есть у Франсуа Олланда. Звуки армейских команд даже на французском языке у границы Эстонии и России мне совсем не нравятся, и ко всему прочему будят исторические ассоциации с 1812 годом.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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