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Секс-сигналы армии США. Пентагон отчитался о домогательствах

10:0006.05.2017
(обновлено: 10:01 06.05.2017)
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© РИА Новости . Алексей ОлиськоПерейти в фотобанкСолдаты армии США, архивное фотоСолдаты армии США, архивное фото
© РИА Новости . Алексей Олисько
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В прошлом году американские военнослужащие сообщили о более чем 6 тысячах посягательствах сексуального характера. Если сравнить с подсчетами пятилетней давности, то рост просто огромный. В Минобороны США считают это обнадеживающим признаком.

Все, что вы хотели знать об армии США, но боялись спросить, армия США расскажет вам сама.

Пентагон опубликовал обновленную информацию о сексуальных домогательствах в армейской среде, и цифра – по сообщению агентства Reuters – весьма внушительная. В 2016 году американские военнослужащие сообщили о 6172 посягательствах сексуального характера. Это на 90 сообщений больше, чем в 2015. А если сравнить с подсчетами пятилетней давности – когда было всего  каких-то 3604 сообщения! – то налицо уверенный рост.

Он радует и. о. помощника министра обороны США по боевой готовности Элизабет Ван Уинкл. "Увеличение показателей отчетности является индикатором растущего доверия к нашей системе реагирования и поддержки", – сказала она. Что ж, если очередной рекорд армейской дедовщины свидетельствует о чьей-то хорошей работе, то есть стимул улучшать показатели! Посмотрим, как отреагирует "индикатор" на сводку жалоб за 2017 год. Кстати, численность армии США в настоящий момент составляет примерно 1 430 000 человек, из них 14% – женщины. Так что пока пожаловался только каждый 232-й – есть куда расти "доверию".

Другое дело, что при деликатности "показателя" этого самого доверия одна и та же цифра в равной мере говорит и об "успехах", и о провалах – провалах работы на фронте секс-воспитания. Во-первых, как заметила та же Ван Уинкл, одно преступление порождает другое – шесть из десяти жертв сексуальных действий (от ощупывания до изнасилований) в итоге мстят своим обидчикам (и не факт, что каким-то "недедовским" способом): этот показатель не меняется три года подряд и демонстрирует уже нечто менее оптимистичное.

Во-вторых, провалом попахивает от многолетней работы по спецпрограммам, которые разработаны в ВС США с целью обуздать волну домогательств среди солдат и офицеров. Так, программа под названием "Я – сильный" предполагает изучение десяти правил секса. Правило первое: "Сексуальная агрессия является преступлением". Правило второе: "Нет всегда означает нет". И так далее – как говорится, перечитаем "букварь поведения", недочитанный в детстве. Или: два раза в год каждый военнослужащий вызывается на часовое собеседование с координатором по профилактике сексуального насилия. (Проходит эта встреча за чашкой чая или рюмкой брома – неизвестно, но ее обязательность не обсуждается.) Наконец, существует увлекательное интерактивное шоу "Сексуальные сигналы". Профессиональные актеры разыгрывают перед военными разные сценарии свиданий, а те потом должны их обсудить в духе "где что не так". Но, видимо, актеры играют не настолько хорошо, чтобы подавлять сигналы молодых организмов. Так что пока фиксируемся на доверии к системе поддержки жертв…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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