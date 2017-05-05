За Донбасс ответит Европа. В Киеве нашли, кто тормозит разрешение конфликта

В Киеве вполне откровенно сообщили, что до конца этого года никакого прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе ждать не стоит. И даже сразу определили, кто в этом будет виноват.

Оправдать себя, любимых и найти виноватых – это для украинских властей давно стало генеральной линией защиты. А защищаться приходится часто. То МВФ требует результатов реформ для выделения следующего транша. То Европа намекает, что неплохо бы Киеву предпринять хоть что-нибудь, чтобы начать решать проблему Донбасса. Что в такой ситуации остается украинским политикам?

Похвастаться результатами реформ они не могут, ибо нечем. Правда, периодически киевский политический истеблишмент находит позитивные изменения – и если кто-то их не замечает, так это от близорукости. А что касается урегулирования конфликта, так и тут Киев чист, бел и пушист. А виноваты во всем… вот и не угадали: Франция и Германия. Обвинения озвучены были устами представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикера Рады Ирины Геращенко.

Она заявила, что урегулировать конфликт не удается, потому что Германия и Франция заняты своими выборами. А учитывая, что предвыборная кампания в ФРГ только начинается, то до конца года, по мысли Геращенко, нет никаких шансов добиться прогресса в Донбассе. Ведь из-за выборов "нормандский формат" взял паузу и именно это, по мнению вице-спикера, тормозит процесс. А то, что в рамках "нормандской четверки" уже давным-давно достигнуто, включая Минские соглашения, госпожа Геращенко, как и ее коллеги по цеху, в расчет брать явно не желает. И выполнять условия этих соглашений Киев не спешит. Единственный пункт, который украинские власти с удовольствием бы выполнили – это взятие под контроль границы с Россией. А все остальное, в понимании Киева, должен выполнять кто угодно, но не Украина. Так же как и в отсутствии прогресса в урегулировании виноват кто угодно, но не украинские политики. Так что, видимо, поиск "крайних" продолжится. И можно не сомневаться, что Киев их найдет.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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