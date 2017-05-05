Клинтон. "Мстители". Сага. Хиллари собирает команду "сопротивления" Трампу

Все как в кино: команда старых союзников есть, могучий "злодей" имеется, речь накануне битвы произнесена. Хиллари Клинтон собирает команду "мстителей" из своих бывших советников и помощников.

Сюжет голливудского блокбастера "Мстители" довольно прост: супергерои собираются вместе для того, чтобы единым фронтом противостоять вселенскому злу. Чем-то похожим решила заняться и дважды бывшая Хиллари Клинтон. Как сообщает CNN, бывший кандидат от демократов на президентских выборах и экс-госсекретарь объявила о планах создать политическую группу, которая займется финансированием общественного сопротивления инициативам президента США Дональда Трампа.

Судя по информации телеканала, Клинтон уже начала собирать команду тех самых "мстителей" из своих бывших советников и помощников. Они будут искать спонсоров для различных общественных организаций, которые в свое время выступали против избрания Трампа главой государства. Как сообщает издание Politico, состав команды супергероев уже определен. В нее войдет финансовый директор предвыборной кампании Клинтон Деннис Ченг, он займется привлечением доноров. Искать организации, достойные помощи, будут Джудит Макхейл, некогда заместитель Клинтон во времена ее руководства госдепартаментом, а также бывший председатель Демократической партии Говард Дин. В правление группы войдет ведущий стратег партии и давний союзник Клинтон Миньон Мур. Название у этой команды подходящее: "Вместе вперед".

В общем, все по канону. Команда старых союзников есть, могучий "злодей" имеется, речь накануне битвы произнесена. Клинтон призвала своих сторонников: "Сопротивляйтесь, настаивайте, упорствуйте и записывайтесь добровольцами". Есть только один нюанс. Это в кино герой – однозначно хороший, его противник – наоборот, а все битвы заканчиваются в пользу "хороших ребят". В реальности же битва будет идти между легитимно проигравшей Клинтон и легитимно победившим Трампом. И кто из них "зло", а кто "добро" – вопрос, на который американская публика отвечает по-разному. Так что голливудской концовки для Клинтон может и не случиться.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik