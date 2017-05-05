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Допустимые потери. Пентагон признался, что в Сирии это был он

17:0705.05.2017
(обновлено: 17:10 05.05.2017)
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© AFP 2017 / Omar haj kadour Ликвидация последствий авиаудара рядом с мечетью в деревне Аль-Джина в провинции Алеппо, Сирия. 16 марта 2017Ликвидация последствий авиаудара рядом с мечетью в деревне Аль-Джина в провинции Алеппо, Сирия. 16 марта 2017
© AFP 2017 / Omar haj kadour
Насчет удара по мечети в сирийском Аль-Джине Пентагон отпирался сколько мог. Полтора месяца. И все же сдался: ладно, это мы разбомбили – вы победили. Давайте заново. И вот, пожалуйста: удар по лагерю беженцев в иракском Мосуле.

Весь Идлиб, части провинций Латакия, Алеппо, Хама, Хомс, Дераа, Эль-Кунейтра, пригород Дамаска Восточная Гута. Одна Сирия, три гаранта, четыре зоны деэскалации. И 50 Соединенных Штатов. Они отдельно. Но тоже со своим вкладом в дело урегулирования. Естественно, как они это дело понимают. Не иначе как на радостях от принятого в Астане меморандума об "очагах мира" в САР Пентагон все-таки признал, что это его авиация 16 марта разбомбила мечеть в Аль-Джине. Точнее, перестал отпираться. Все это неофициально, от CNN и со ссылкой на осведомленный источник в министерстве обороны. Мол, оказалось-таки да – мы попали не туда.

Вероятно, примерно в такой формулировке эта "явка с повинной" и останется. Не извиняться же. И тем более, не отдавать же пилота под трибунал. И так все спасибо должны сказать. Сколько их было, таких ударов по школам и больницам, по свадьбам и похоронам. И далеко не во всех США признавались. Хотя во всех уголовных кодексах мира это квалифицируется как военное преступление. Но в Пентагоне – как "допустимые потери". В его прочтении это не те жертвы, что, в принципе, допустимы. А те, что по его вине уже есть, но он ее лишь допускает. И то не сразу.

Эту – только через полтора месяца. И не то чтобы все это время американцы отмазывались. Они просто думали, как это сделать красиво. Признаться в очевидном по горячим следам любой дурак сможет. А ты попробуй создать интригу, выдержать паузу, заставить всех не верить собственным глазам. Так и рождаются детективы, в которых убийца известен сразу, но остается загадкой, когда и как его разоблачат. Вот если бы, предположим, была химическая атака на мирных сирийцев. Или даже не было бы ее. Пентагон тогда моментально признал бы вину. Асада. А если на месте еще и обломок советской ракеты нашли бы, это вообще была бы сказка.

Но тут-то реальный авианалет на гражданский объект и реально погибшие 42 человека. Неинтересно. Поэтому в США цеплялись до последнего. А, может, говорили они, в этом здании собирались боевики "Аль-Каиды"*? Нет, отвечали им, это были мирные люди, в том числе женщины и дети. Просто вы, как всегда, путаете грешное с праведным. А тут – так еще и с правоверным. А может, не унимались военные, это мы думали, что там собирались боевики "Аль-Каиды"*? Не могли, поскольку сами внесли этот религиозный комплекс в разряд неприкосновенных.

А может, это Асад был, он шел по этой местности к ближайшему селению за новою войной? Нет, точно самолет ВВС США. Значит, и не пророссийские сепаратисты Донбасса, в отчаянии отказался Пентагон и от последней соломинки на случай массовых убийств. И сдался: мы разбомбили – вы победили. Давайте заново. И вот, пожалуйста: авиаудар по лагерю беженцев в Мосуле. По данным СМИ, его жертвами могли стать уже более 80 человек. Пентагон заявил, что все проверит. Значит, игра началась. Она будет короче. По крайней мере, Асад как вариант отпадает сразу.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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