Оbamacare, прощай. Обо всем позаботится Трамп

Чуть-чуть бы пораньше, и отмену Obamacare можно было бы вписать в число достижений первых ста дней Трампа. Чтобы не заполнять пустоты всяким бредом типа "дальнейшей изоляции России в ООН". А изоляция "заветов Обамы" в США – это теперь реальность.

Нашумевший прошлой осенью интернет-хит "I have a pen, I have an Apple. Uh! Apple-pen! " имел бы в Америке еще больший успех, если бы он звучал, скажем: "I have a care, I have Obama. Obamacare!". Хотя там и тогда непонятно было, кто и что от этого имел. Но теперь в любом случае уже поздно. От "беспрецедентной в истории Соединенных Штатов", так ее называл сам автор, реформы здравоохранения не оставили даже имени. Не говоря уж о самой реформе. Палата представителей все-таки отменила, пожалуй, главное, если не единственное, достижение 44-го президента США.

45-й попытался сделать это, как обещал во время предвыборной кампании, сразу. Подписал указ об отказе от "заботы" своего предшественника, едва сняв руку с Библии, на которой клялся американскому народу. Однако расклад в конгрессе не способствовал "блицкригу". Поэтому Белый дом не рискнул выставлять проект отмены Obamacare на голосование. К тому же ничего толкового взамен он тогда не предлагал. Собственно, его медицинские альтернативы и сейчас сыроваты. Увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить самые высокие на планете цены на медпомощь – это как "миру – мир". Слишком "вообще". Обама ведь хотел того же, просто перепутал.

Как бы то ни было, но 217 депутатов (в основном, конечно, республиканцы), это на один больше, чем необходимо, накануне предоставили Дональду Трампу право по-своему беспокоиться о здоровье нации. Тем самым, по сути, признали его первую внутриполитическую победу, возможно даже сопоставимую по значимости с победой на выборах. Поскольку без этого он был, скорее, санитаром, чем лечащим врачом. Трудно сказать, почему они это сделали. Может, это была реакция на решение Обамы вернуться в общественную жизнь с "заботой" о новом поколении лидеров. Поэтому ему тут же дали понять: "спасибо, не надо".

Может, они настолько прониклись "заботой об интересах США" самого Трампа. Он же именно этим объяснил бестолковый удар по Сирии. И не то впечатлило Палату представителей, что ударил, а то, что их не спросил. Вот они и решили на этот раз дать ему добро, от греха подальше. А то вдруг Иванке станет жалко американских детей из малоимущих семей, которых Obamacare фактически лишила медицинской помощи, и она попросит папу разобраться с медперсоналом, как он умеет. На скорую руку. Теперь же он может не торопиться. Все при нем. Закон, народ, халат, зажим, скальпель. И никакого Бармалея. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит.

Подсуетиться бы им там, на Капитолийском холме, чуть-чуть пораньше, и отмену обамовской реформы можно было бы вписать золотыми буквами в число достижений первых ста трамповских дней. Чтобы не заполнять пустоты всяким бредом типа "дальнейшей изоляции России в ООН". А вот дальнейшая изоляция "заветов Обамы" в США – это теперь реальность. Сам же Барак Хусейн может ощутить на своей шкуре, что чувствуют спортсмены, у которых отбирают олимпийскую медаль. Хотя у него – особый случай. Он сам себе ее вручил. Хорошо, что "нобелевку" за мир не отнимут. Он ее уже разменял на крупные и мелкие геополитические пакости.

Что же касается, собственно, здоровья американского народа, то ему, если верить нашему юмористу Задорнову, все равно ничто не поможет. Разве что тот осенний интернет-хит, наполненный новым содержанием. Ведь снова care, но уже Дональд. Ах! Дональд-care. А что, а вдруг. "Кер" "кером" выбивают. Не известно, правда, как в масштабе всей страны. Но в Белом доме так и получилось.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики "ВКонтакте" и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.