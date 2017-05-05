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С миру по гривне. Бюджет Украины показал дно

16:2905.05.2017
(обновлено: 16:34 05.05.2017)
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкМитинг у здания Национального банка Украины против экономической политики, архивное фотоМитинг у здания Национального банка Украины против экономической политики, архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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В украинском бюджете денег нет. А нужно, чтобы были. Хотя бы немного. По этому поводу в Киеве – масса самых нестандартных идей. Например, призвать на службу страны наркоторговцев и проституток.

Украинские гривны
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Украинские чиновники уже головы сломали, решая непростую головоломку: как залатать дыры в бюджете. Транши от МВФ, на которые делалась основная ставка, по крайней мере, в публичных выступлениях, себя не оправдали – у этих денег предназначение несколько иное. Перестали выплачивать пенсии старикам Донбасса – и тоже ощутимого эффекта не получили. Но, похоже, в светлых головах еще не закончились идеи.

Генеральный директор Украинской федерации страховщиков Галина Третьякова выдала новый рецепт решения проблемы. По крайней мере, как ей самой кажется, она нашла надежный способ пополнения пенсионного фонда. Для этого нужно всего лишь легализовать проституцию, игорный бизнес, торговлю оружием и продажу легких наркотиков. Дескать, все эти сферы экономики успешно функционируют, а соответствующих отчислений их работники не делают. Так не следует ли вывести их из тени и взимать налоги, а также прочие выплаты, в том числе и пенсионные взносы.

Какая-то логика в этом, наверное, есть. Да и для самих проституток и торговцев наркотиками лучше будет. Получат социальные гарантии и обеспечат себе заслуженную пенсию. А бюджет от этого только выиграет. Опять же, на выращивании конопли можно задействовать аграриев. Им это тоже будет только на руку. Глядишь, и до экспорта дело дойдет. А это уже международный уровень.

Денежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Пока идея Галины Третьяковой проходит стадию обсуждения, украинское правительство нашло, может, и менее доходный способ пополнения бюджета, но уж точно более стабильный. Теперь все претенденты на госслужбу обязаны пройти платную аттестацию на знание украинского языка.

Исключение составляют лишь те, у кого в школьном аттестате стоит пятерка по этому предмету, а также обладатели диплома о высшем образовании с оценкой "отлично" за изучение украинского языка или диплома о филологическом образовании. Все остальные – извольте пополнить государственную казну. Ну а те, кто желают, но "мовой"  не владеют, с таким же успехом увеличат благосостояние экзаменаторов или чиновников, штампующих свидетельства о свободном владении украинским.

Интересно, уже действующие чиновники тоже будут проходить эту аттестацию? Наверное, все-таки скорее нет, чем да. Ведь даже президент Петр Порошенко нет-нет, да и забывает украинские слова. Что уж говорить про главу МВД Арсена Авакова, который в совершенстве владеет иностранным языком – русским, а вот по-украински изъясняется с большим трудом.

Но что-то все-таки подсказывает, что даже если все госчиновники, включая действующих, пройдут эту саму платную аттестацию, госказне от этого намного теплее не станет. Так что легализация всех пороков может оказаться для бюджета куда полезнее. Скажите, а до дна еще далеко?

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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