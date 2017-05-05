Бундесвер идет войной. На подругу Меркель

У министра обороны Германии не сложились отношения с военными. После выпадов в их адрес армейцы потребовали извинений от Урсулы фон дер Ляйен. Похоже, министр в проигрыше, а заодно и Ангела Меркель, которая полностью поддержала свою коллегу.

Явно погорячилась. Урсула фон дер Ляйен уже не держит гордо удар. Бундесвер ждет извинений от министра обороны ФРГ. В порыве гнева после разоблачения обер-лейтенанта бундесвера, который, выдав себя за беженца из Сирии, получил убежище в собственной стране и планировал совершение терактов, она разнесла в пух и прах армейские порядки. Министр обвинила генералов в слабости и "замалчивании проблем из чувства ложной корпоративной солидарности". Припомнила она им и случаи дедовщины, и секс-скандалы в немецкой армии. Ранее выяснилось, что традиционной формой "посвящения в бойцы" в бундесвере являются ритуалы, которые можно квалифицировать как изощренные надругательства. Один из таких садистских секс-ритуалов был выявлен в элитном подразделении в январе и поверг в шок даже самых бывалых. Немецкое издание Spiegel написало об унижении новобранцев и садистских приемах вплоть до сексуального принуждения при обучении военных санитаров.

В общем, скандальных историй в бундесвере хватает. А министр вроде как ни при чем. Послушать ее, так это не она возглавляет оборонное ведомство, и не она отвечает за все, что в нем происходит – возмутились военные. И указали, что проблемы армии начинаются на самом верху. Руководитель профсоюза немецких военнослужащих Андре Вюстнер заявил, что не понимает, как может министр самоустраняться и, глядя свысока, судить собственную команду. Министру также напомнили, что за те три года, что Урсула фон дер Ляйен занимает пост министра обороны, недостатки в армии уже можно было устранить.

В общем, обвинений военные не приняли и потребовали извинений. В контратаку пошли и гражданские оппоненты Меркель. Ведь министр обороны в юбке – ее протеже, и канцлер в этом скандале ее полностью поддержала. Урсулу фон дер Ляйен СМИ называют очень близким к Ангеле Меркель политиком. Партия "Зеленых" уже потребовала разбирательства в парламенте. Воспользовались скандалом и социал-демократы. Они встали на сторону военных – потенциальных избирателей на сентябрьских выборах. Лидер социал-демократов и претендент на пост канцлера Мартин Шульц заявил, что ответственность несет только министр и нельзя ее перекладывать на "начальника базы". Короче говоря, подставила министр и себя и свою подругу.

Эксперты не исключают, что после "военного скандала" рейтинги Меркель и Шульца могут сравняться, как это было в начале марта. Одно время, по некоторым соцопросам, Шульц даже опережал свою соперницу. Говорят, что своей выходкой министр обороны пыталась откреститься от проблем ради спасения своей карьеры. Но, похоже, приобрела путевку в политическое небытие: для Меркель она становится не ценным союзником, а балластом.

Теперь министру припоминают все. Когда Урсула фон дер Ляйен только заступила на министерский пост, она объявила бой дискриминации и лично открыла первый "секс-семинар" для военнослужащих. Во всех родах войск был зачитан приказ о том, что отныне в программу повседневной боевой подготовки включен обязательный курс "Сексуальная ориентация и идентичность в бундесвере". Теперь говорят, что еще немного такого управления армией, и в вооруженных силах Германии останется одна сексуальная подготовка. Как тут не воскликнуть фрау канцлерин: Урсула мне друг, но армия дороже! Да и выборы на носу.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

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