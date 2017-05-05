Бундесвер идет войной. На подругу Меркель

Явно погорячилась. Урсула фон дер Ляйен уже не держит гордо удар. Бундесвер ждет извинений от министра обороны ФРГ. В порыве гнева после разоблачения обер-лейтенанта бундесвера, который, выдав себя за беженца из Сирии, получил убежище в собственной стране и планировал совершение терактов, она разнесла в пух и прах армейские порядки. Министр обвинила генералов в слабости и "замалчивании проблем из чувства ложной корпоративной солидарности". Припомнила она им и случаи дедовщины, и секс-скандалы в немецкой армии. Ранее выяснилось, что традиционной формой "посвящения в бойцы" в бундесвере являются ритуалы, которые можно квалифицировать как изощренные надругательства. Один из таких садистских секс-ритуалов был выявлен в элитном подразделении в январе и поверг в шок даже самых бывалых. Немецкое издание Spiegel написало об унижении новобранцев и садистских приемах вплоть до сексуального принуждения при обучении военных санитаров.Урсула фон дер Ляйен занимает пост министра обороны, недостатки в армии уже можно было устранить.
В общем, обвинений военные не приняли и потребовали извинений. В контратаку пошли и гражданские оппоненты Меркель. Ведь министр обороны в юбке – ее протеже, и канцлер в этом скандале ее полностью поддержала. Урсулу фон дер Ляйен СМИ называют очень близким к Ангеле Меркель политиком. Партия "Зеленых" уже потребовала разбирательства в парламенте. Воспользовались скандалом и социал-демократы. Они встали на сторону военных – потенциальных избирателей на сентябрьских выборах. Лидер социал-демократов и претендент на пост канцлера Мартин Шульц заявил, что ответственность несет только министр и нельзя ее перекладывать на "начальника базы". Короче говоря, подставила министр и себя и свою подругу.
Теперь министру припоминают все. Когда Урсула фон дер Ляйен только заступила на министерский пост, она объявила бой дискриминации и лично открыла первый "секс-семинар" для военнослужащих. Во всех родах войск был зачитан приказ о том, что отныне в программу повседневной боевой подготовки включен обязательный курс "Сексуальная ориентация и идентичность в бундесвере". Теперь говорят, что еще немного такого управления армией, и в вооруженных силах Германии останется одна сексуальная подготовка. Как тут не воскликнуть фрау канцлерин: Урсула мне друг, но армия дороже! Да и выборы на носу.
Автор Ольга Героева, радио Sputnik
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