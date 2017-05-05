Боевая тревога. США перепишут армейские уставы из-за России

В Пентагоне внезапно обнаружили, что время не стоит на месте. Пока военные США любовались сами собой и своей боевой мощью, русские и китайцы создали совершенно новые по техническому оснащению армии.

США готовятся к войне с равным по силам противником. Типа России или Китая. Террористы и повстанцы – пройденный этап, опыта борьбы с ними достаточно после Ирака и Афганистана. Пора привести вооруженные силы в форму на случай столкновения с тем, у кого есть авианосцы, гиперзвуковое оружие и беспилотники. Для этого срочно разрабатываются новые "Основы подготовки и ведения операций", или FM 3.0 Operations, сообщает американский портал Scout Warrior. Новый FM (Field Manual), то есть боевой устав, обещают подготовить к октябрю.

В штабе сухопутных войск заявили, что ни в коем случае нельзя отставать от противников, которые все время совершенствуют свои возможности. Вот у России с Китаем, например, есть истребители пятого поколения и современные системы ПВО. Не говоря уже о всемогущих хакерах, которые, не вставая с дивана, могут подточить демократические основы страны. Еще Барак Обама в свое время в списке главных угроз для США практически уравнял Россию с террористами. А теперь вот генерал Реймонд Томас на слушаниях в сенате назвал Москву главным стратегическим соперником Вашингтона по всему миру.

Конечно, после таких заявлений неудивительно, что доктрину ведения боевых операций меняют не из-за повышенной террористической угрозы, а из-за того, что Россия и Китай становятся сильнее. А чтобы США не растеряли свои преимущества, военные планируют помимо прочего, и "психологические операции", и обучение лояльных боевых формирований за рубежом, и укрепление связей с союзниками. В командовании Тихоокеанским флотом некоторое время назад призвали поддерживать превосходство с помощью новых систем – быстрых, смертельно опасных, маневренных, дальнего действия и при этом недорогих. Последний из этих пунктов явно придется исключить.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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