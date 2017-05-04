Во вторник премьер Чехии Богуслав Соботка расстроил своих сторонников, вдруг заявив о намерении в четверг подать президенту прошение об отставке. А в четверг – всех остальных, забрав свои слова назад. Речь, впрочем, лишь об отсрочке.

Семь пятниц на неделе, или Почему премьер Чехии хотел уйти в четверг Your browser does not support HTML5 audio

И вот уже никто никуда не идет. Хотя, казалось, из резиденции главы государства премьер Чехии Богуслав Соботка сегодня непременно выйдет свободным человеком. Еще накануне, преисполненный мужества и отваги, он разве что "чистым" этот четверг не называл. Но, как говорится, не было печали, а тут сразу две. Во вторник Соботка расстроил своих сторонников, вдруг заявив о намерении в четверг подать президенту прошение об отставке. А в четверг – всех остальных, забрав свои слова назад. Речь, впрочем, лишь об отсрочке. Но с явным расчетом на то, что его уговорят остаться. В любом случае, как минимум до середины мая все остаются на своих местах.

Но и сути это не меняет. И цены вопроса тоже. Впрочем, именно ее так до конца и не прояснили. Известно только, что премьер обвиняет своего первого зама и министра финансов олигарха Андрея Бабиша если и не в злостном уклонении от налогов, сомнительных сделках и лоббизме, то в неспособности доказать обратное. При этом рейтинг у политического движения Бабиша ANO, то есть "Да", от этого только растет. Уже 31%. Не потому, что народ ему верит. А потому что враг моего врага – мне друг. А Соботку другом теперь считают лишь 12%.

Говорят, он потому и затеял эту игру на понижение за пять месяцев до парламентских выборов, что решил потянуть за собой всех и низложением правительства обнулить показатели, в том числе и своих заклятых партнеров по правящей коалиции. Не без надежды на то, что до октября прокуратура сумеет найти компромат на Бабиша. Хотя что его искать, если достаточно открыть чешскую версию журнала Forbes. Бабиш и через три с половиной года госслужбы занимает в нем почетное второе место с тремя же с половиной миллиардами долларов.

Впрочем, не исключено, что слово "отставка" Соботка использовал лишь для вида. А что, если это трехходовка премьера: шаг вперед и два назад. Чтобы не вести борьбу с Бабишем в одиночестве, он решил надавить на президента угрозой политического кризиса. Это на Милоша-то Земана, которому сам черт не брат, который называет себя "агентом Путина", одним из первых поздравляет Трампа и откровенно пренебрегает Брюсселем. Здесь все знают, насильно Милош не будет. Тем более, сам хочет переизбраться в начале следующего года. А правительственная междоусобица дает ему шанс сделать это досрочно. Справится – и выборы президента превратятся в формальность.

Он уже, наверное, и варианты прикидывал, из которых самым симпатичным вырисовывался фокус с "правительством специалистов", как пять лет назад. Опять набрать его под себя, чтобы с блеском обойтись и без Соботки, и без Бабиша. Что же касается их взаимоотношений, то когда Соботке после понадобился партнер для создания правящей коалиции, он закрыл глаза на его возможный конфликт интересов и решил, что деньги к деньгам. В должности главы Минфина олигарх Бабиш ведь как минимум не стал беднее. А Соботка будто узнал об этом из того же Forbes. За март.

Поэтому одни называют эту премьерскую принципиальность с отставкой сомнительной, иные – лицемерной, и все – совершенно бессмысленной. Поскольку самое бестолковое, что может сделать капитан, чтобы избавиться от старпома – это покинуть корабль первым. Хотя, с другой стороны, какая уже разница, если судно – все равно на мели. Ну а что до отсрочки, то Соботка никого не обманул. Он же сказал, что уйдет в четверг. Просто оказалось, что у него семь пятниц на неделе.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!