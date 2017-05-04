Футбол против бокса. Как Макрон и Ле Пен общего "врага" одолели

В тот вечер у Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен был один общий "враг". И это не терроризм. Футбол. Полуфинал Лиги чемпионов между "Монако" и "Ювентусом". Зритель разрывался. Пульт дистанционного управления плавился от напряжения. Какую дуэль предпочесть? В студии же она была еще и с элементами бокса. Словесного, но не менее зубодробительного. Ценители потом скажут, что более напряженных дебатов Пятая республика еще не знала.
Впрочем, не исключено, именно они и позволили ему встряхнуться и все-таки сделать то, на что он не решался всю эту свою странную семейную жизнь. Высказать ей все. Может, он совсем и не Ле Пен грубил, а в ее лице той, что ведет его за ручку со школьной скамьи. С тех пор ведь и играют "в ученика и учителя". Хоть бы раз "в больного и пациента" или "в преступника и полицейского". Хотя нынешний вариант "в кандидата и политтехнолога" его, похоже, вполне устраивает. Тем более, если следом получится "в президента и первую леди".
К очной телевизионной схватке он подошел с комфортным преимуществом в двадцать процентов. Поэтому от него ждали игры на удержание счета. Ему требовалось спокойно провести этот бой, покинуть его, желательно, не раньше финального свистка и без психологических травм. От физических его защищал стол длиной в два с половиной метра. Хотя очевидцы говорят, что в какие-то моменты им уже казалось, что для соперников это – не преграда. Тем не менее, можно сказать, что Макрон вышел сухим. Пусть все равно и не по-мужски. Если брать за идеал легендарную галантность французов.
Весь дуализм этой кампании Ле Пен передала, как водится, без обиняков. "Францией в любом случае будет управлять женщина. Если не я, то Меркель". Ошиблась Марин лишь в одном. Точнее, в одной. Если не она, то Францией будут управлять две женщины. Еще ведь и учительница первая его. А две женщины на кухне – это не к добру. В общем, тот, кто выбрал футбол, прогадал. 0:2 дома – и у "Монако" уже нет шансов. У "Лиона" в Лиге Европы, видимо, тоже. 1:4 от голландского "Аякса". В дебатах хотя бы победил француз. Впрочем, это еще совсем не значит, что Франция.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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