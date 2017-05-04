США
4.054 мая17:49МСК
USD57.57+0.48
EUR62.73+0.41
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Футбол против бокса. Как Макрон и Ле Пен общего "врага" одолели

17:3004.05.2017
(обновлено: 17:39 04.05.2017)
01560
© REUTERS / Eric Feferberg/PoolКандидаты в президенты Франции — основатель движения Вперед Эммануэль Макрон и лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен на теледебатахКандидаты в президенты Франции — основатель движения Вперед Эммануэль Макрон и лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен на теледебатах
© REUTERS / Eric Feferberg/Pool
В их отечестве сегодня проще найти пророка, чем президента. Главные дебаты предвыборной кампании во Франции состоялись. Вот только никто сразу не скажет, какое начало все же победило: мужское или женское.

В тот вечер у Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен был один общий "враг". И это не терроризм. Футбол. Полуфинал Лиги чемпионов между "Монако" и "Ювентусом". Зритель разрывался. Пульт дистанционного управления плавился от напряжения. Какую дуэль предпочесть? В студии же она была еще и с элементами бокса. Словесного, но не менее зубодробительного. Ценители потом скажут, что более напряженных дебатов Пятая республика еще не знала.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Стыд и "шрам". Или как "русские хакеры" задели Макрона за живое
Они лишь однажды назвали друг друга "достойными", но своих родителей. Она его – "чадом французских элит". Он ее – "наследницей Жана-Мари Ле Пена". Хотя в них самих есть что-то родственное. Оба сокрушили привычку французов выбирать между правыми и левыми. Макрон, скорее, формально. О ком другом можно было бы сказать, что она ему если и не в матери, то в старшие сестры годится. Но Эммануэлю Марин не годится даже в жены. Он предпочитает разницу лет эдак в 24. В остальном, в эфире – как дома: блондинка учит его жизни. Вероятно, поэтому он в дебюте выглядел каким-то подавленным. Его преследовали, как наваждение, подруги милые черты.

Впрочем, не исключено, именно они и позволили ему встряхнуться и все-таки сделать то, на что он не решался всю эту свою странную семейную жизнь. Высказать ей все. Может, он совсем и не Ле Пен грубил, а в ее лице той, что ведет его за ручку со школьной скамьи. С тех пор ведь и играют "в ученика и учителя". Хоть бы раз "в больного и пациента" или "в преступника и полицейского". Хотя нынешний вариант "в кандидата и политтехнолога" его, похоже, вполне устраивает. Тем более, если следом получится "в президента и первую леди".

К очной телевизионной схватке он подошел с комфортным преимуществом в двадцать процентов. Поэтому от него ждали игры на удержание счета. Ему требовалось спокойно провести этот бой, покинуть его, желательно, не раньше финального свистка и без психологических травм. От физических его защищал стол длиной в два с половиной метра. Хотя очевидцы говорят, что в какие-то моменты им уже казалось, что для соперников это – не преграда. Тем не менее, можно сказать, что Макрон вышел сухим. Пусть все равно и не по-мужски. Если брать за идеал легендарную галантность французов.

Объявление результатов первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Принцип мушкетеров наоборот. У Франции точно будет президент-сенсация
Ле Пен в этом смысле было проще. Она – дама. И все, что могла она, в ситуации, когда ее не пропускают вперед – это развернуться во всей красе. Так, чтобы сограждане ближайшие пять лет жалели, что предпочли ей другого. В ее отечестве уже сегодня проще найти пророка, чем президента. Поскольку многие знают, кто им станет, но и они в нем его не видят. Хотя то, что видели на экране, взяло, судя по опросам, 63%. Вот только никто сразу не скажет, какое начало все же победило: мужское или женское.

Весь дуализм этой кампании Ле Пен передала, как водится, без обиняков. "Францией в любом случае будет управлять женщина. Если не я, то Меркель". Ошиблась Марин лишь в одном. Точнее, в одной. Если не она, то Францией будут управлять две женщины. Еще ведь и учительница первая его. А две женщины на кухне – это не к добру. В общем, тот, кто выбрал футбол, прогадал. 0:2 дома – и у "Монако" уже нет шансов. У "Лиона" в Лиге Европы, видимо, тоже. 1:4 от голландского "Аякса". В дебатах хотя бы победил француз. Впрочем, это еще совсем не значит, что Франция.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена