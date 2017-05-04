Футбол против бокса. Как Макрон и Ле Пен общего "врага" одолели

В их отечестве сегодня проще найти пророка, чем президента. Главные дебаты предвыборной кампании во Франции состоялись. Вот только никто сразу не скажет, какое начало все же победило: мужское или женское.

В тот вечер у Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен был один общий "враг". И это не терроризм. Футбол. Полуфинал Лиги чемпионов между "Монако" и "Ювентусом". Зритель разрывался. Пульт дистанционного управления плавился от напряжения. Какую дуэль предпочесть? В студии же она была еще и с элементами бокса. Словесного, но не менее зубодробительного. Ценители потом скажут, что более напряженных дебатов Пятая республика еще не знала.

Они лишь однажды назвали друг друга "достойными", но своих родителей. Она его – "чадом французских элит". Он ее – "наследницей Жана-Мари Ле Пена". Хотя в них самих есть что-то родственное. Оба сокрушили привычку французов выбирать между правыми и левыми. Макрон, скорее, формально. О ком другом можно было бы сказать, что она ему если и не в матери, то в старшие сестры годится. Но Эммануэлю Марин не годится даже в жены. Он предпочитает разницу лет эдак в 24. В остальном, в эфире – как дома: блондинка учит его жизни. Вероятно, поэтому он в дебюте выглядел каким-то подавленным. Его преследовали, как наваждение, подруги милые черты.

Впрочем, не исключено, именно они и позволили ему встряхнуться и все-таки сделать то, на что он не решался всю эту свою странную семейную жизнь. Высказать ей все. Может, он совсем и не Ле Пен грубил, а в ее лице той, что ведет его за ручку со школьной скамьи. С тех пор ведь и играют "в ученика и учителя". Хоть бы раз "в больного и пациента" или "в преступника и полицейского". Хотя нынешний вариант "в кандидата и политтехнолога" его, похоже, вполне устраивает. Тем более, если следом получится "в президента и первую леди".

К очной телевизионной схватке он подошел с комфортным преимуществом в двадцать процентов. Поэтому от него ждали игры на удержание счета. Ему требовалось спокойно провести этот бой, покинуть его, желательно, не раньше финального свистка и без психологических травм. От физических его защищал стол длиной в два с половиной метра. Хотя очевидцы говорят, что в какие-то моменты им уже казалось, что для соперников это – не преграда. Тем не менее, можно сказать, что Макрон вышел сухим. Пусть все равно и не по-мужски. Если брать за идеал легендарную галантность французов.

Ле Пен в этом смысле было проще. Она – дама. И все, что могла она, в ситуации, когда ее не пропускают вперед – это развернуться во всей красе. Так, чтобы сограждане ближайшие пять лет жалели, что предпочли ей другого. В ее отечестве уже сегодня проще найти пророка, чем президента. Поскольку многие знают, кто им станет, но и они в нем его не видят. Хотя то, что видели на экране, взяло, судя по опросам, 63%. Вот только никто сразу не скажет, какое начало все же победило: мужское или женское.

Весь дуализм этой кампании Ле Пен передала, как водится, без обиняков. "Францией в любом случае будет управлять женщина. Если не я, то Меркель". Ошиблась Марин лишь в одном. Точнее, в одной. Если не она, то Францией будут управлять две женщины. Еще ведь и учительница первая его. А две женщины на кухне – это не к добру. В общем, тот, кто выбрал футбол, прогадал. 0:2 дома – и у "Монако" уже нет шансов. У "Лиона" в Лиге Европы, видимо, тоже. 1:4 от голландского "Аякса". В дебатах хотя бы победил француз. Впрочем, это еще совсем не значит, что Франция.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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