Кто "заказал" британского премьера? Москва ни при чем – уверены в Лондоне

Попытки повлиять на итоги выборов в Британии налицо, считают доверенные лица Терезы Мэй. Кто же злодей? Неужели… А вот и нет! Теперь это совсем другие люди из совсем другой страны. В общем, публике скучать не приходится.

Берлин и Брюссель пытаются подорвать репутацию Терезы Мэй и повлиять на избирательную кампанию в Великобритании. На это пожаловались в окружении премьер-министра. По их сведениям, высокопоставленные чиновники в правительстве Германии и органах ЕС организовали утечки секретной информации о частных встречах Мэй и таким образом стремятся ослабить позиции премьера в глазах избирателей.

Сама же глава британского правительства указала на то, что из уст европейских политиков и официальных лиц звучат угрозы в адрес Соединенного Королевства. По ее словам, их цель – не допустить победы на досрочных парламентских выборах консерваторов и таким образом сорвать Brexit.

Впрочем, Тереза Мэй уже четко дала понять, что желание большинства британцев, которые выступили за выход Великобритании из ЕС, будет исполнено. Дескать, к глубокому недовольству евробюрократов, процесс запущен, и пути назад нет.

Тем временем оппоненты действующего премьера полагают, что все это лишь политическая игра и попытка увести внимание избирателей от внутренних проблем. Так, лидер лейбористов Джереми Корбин обвинил Мэй в том, что она хочет "завернуть Консервативную партию в британский флаг" и отвлечь внимание от экономических неудач.

Впрочем, сами британские пользователи уже обратили внимание на один интересный аспект. Впервые за длительный период в попытке повлиять на исход выборов обвиняют не Россию и мифических "российских хакеров". Можно ли это считать первым достижением Brexit?

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

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