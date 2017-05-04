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ФБР вышло из тренда: "российская угроза" – вчерашний день. Нужны новые идеи

16:4304.05.2017
(обновлено: 16:47 04.05.2017)
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© AP Photo / Andrew HarnikШтаб-квартира ФБР в ВашингтонеШтаб-квартира ФБР в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Глава ФБР бьет тревогу: Россия вмешивается в дела США и это – "самая большая угроза". Американцы и рады бы поверить: сюжет-то увлекательный. Но сценарию явно не хватает "экшена". Одни монологи. И зрители уже отворачиваются от экрана.

Директор ФБР США Джеймс Коми, архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
Мнение: еще пара заявлений об "угрозе" и главе ФБР придется менять кресло
Пока американская – да и не только – пресса обсуждает, есть ли у КНДР ядерное оружие, готова ли она его применить и что делать с этим Соединенным Штатам, ФБР продолжает привлекать внимание к теме вездесущих российских хакеров. Они мол, вторглись и грубо похозяйничали в политической жизни страны. И, по словам директора ведомства Джеймса Коми, продолжают это делать. На слушаниях в сенате он утвердительно ответил на вопрос сенатора о том, продолжает ли Россия вмешиваться в политические процессы в США и других странах. По его мнению, это "самая большая угроза".

Но доказательств по-прежнему нет. Их никто не видел. Многостраничный доклад со ссылками на "неназванные источники", мнениями "квалифицированных людей" и прочих "инсайдеров", наверное, может устроить СМИ и обычных граждан. Но вот сенаторы – другое дело, на правах народных избранников они могут запросить детали, хотя бы для личного пользования. Но то ли не хотят запрашивать, то ли ФБР предоставить нечего.

Официальная резиденция президента США - Белый дом
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Мнение: главе ФБР все равно, что думает Белый дом о его словах про Россию
В любом случае, бюро отстает от повестки. В Белом доме предпочли деликатно развести мнение спецслужб и администрации президента. Официальный представитель Шон Спайсер прокомментировал заявления Джеймса Коми так: "Это мнение ФБР". И добавил, что в Овальном кабинете "полагаются" на ФБР и разведсообщество, однако не знают, какие доказательства стоят за словами директора Коми по России.

Вероятно, Коми стоит поискать вдохновения у голливудских режиссеров: либо продолжить франшизу с "российскими хакерами" и сделать так, чтобы вторая часть превзошла по кассовым сборам первую, либо заняться новым "проектом".  КНДР, например. Спайсер ведь сообщил,  что "президент дал ясно понять, что он считает, что угроза исходит от КНДР с потенциальным ядерным оружием…он находит это угрожающим жизням американцев и союзников (США)". Неужели в ФБР об этом не знают? Или новый проект уже в работе, а старым прикрываются для маскировки? 

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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