Всем спасибо, все свободны. Поможет ли Британии роспуск парламента?

Британский парламент распущен. Через месяц с небольшим появятся новые депутаты, которые, возможно, подберут ключи к замку с названием Brexit. На это очень надеется премьер-министр Тереза Мэй.

О британской Палате общин сегодня ну никак не скажешь, что она – "ума палата". И это никого не обидит. Потому что некого. Она действительно абсолютно пустая. 650 депутатов – и все оказались на улице. Хотя, с другой стороны, если исходить из названия этого заведения, можно решить, что их просто выписали. Досрочно. Как бы то ни было, но в ночь со 2 на 3 мая от тяжелого и продолжительного Brexit'а парламент Соединенного Королевства скоропостижно ушел в историю. Правда, недалеко и ненадолго.

Порядок такой. Он должен быть распущен за 25 рабочих дней до всеобщих выборов. Даже если они внеочередные, как сейчас. А коль условились на 8 июня, стало быть, "всем спасибо, все свободны". Не все вернутся. По крайней мере, премьер-министр Тереза Мэй на это очень надеется. Для того и затеяла эту преждевременную избирательную кампанию, чтобы обновить состав обитателей этой части Вестминстера в свою консервативную пользу. Как она это объяснила на пороге Даунинг-стрит, 10, "у меня есть простое предложение оппозиционным партиям: позвольте людям самим решить, чего они хотят". А люди благодаря ей уже и сами не знают, чего.

Вроде хотели выйти из Евросоюза. Но гордо и торжественно, а совсем не так, как у них выходит. Потому что не выходит никак. Уже, например, понятно, что расстаться с ЕС друзьями не получится. Не факт даже, что партнерами. Брюссель требует за упущенную Британию у самой Британии 60 млрд евро. А если верить сегодняшней Financial Times, то уже и все 100. По сути, "алименты" за нерожденных детей. Мэй сопротивляется. Во всяком случае, она так думает. Но шеф Еврокомиссии Юнкер после переговоров с ней признает, что находит ее "сбитой с толку" и "будто в другой галактике". Как сказал, "я покидаю Лондон в еще более скептичном настроении, чем был".

Сомнительно, что избиратели занесут эту оценку в актив премьер-министра. Но за то время, что прошло после объявления досрочных выборов, это единственное, что они узнали о ней нового. Что она не от мира сего. Утешить главу правительства может лишь то, что у конкурентов дела еще хуже. Если даже Тони Блэр вновь посчитал себя профпригодным. Это после его-то признания, что с войной в Ираке в 2003 он несколько провел британскую нацию, доказав ей неопровержимость непроверенных разведданных.

Рекордсмен по числу избирательных кампаний в качестве лидера лейбористов – у него их тоже три, как и у Маргарет Тэтчер от консерваторов – Блэр через 10 лет после отставки решил вернуться в большую политику. Объявил, что хочет закрыть собой большую в ней дыру. Хотя многие в Британии с удовольствием отправили бы его закрыть собой амбразуру. Но где найти такое дуло? Разве что в том же Ираке. Однако туда его что-то не тянет. Ему-то он уже помог. А теперь, говорит, готов помочь и своей стране справиться с Brexit'ом. Двусмысленная формулировка. Как, собственно, и ситуация.

Вроде бы парламентские выборы, но как будто опять референдум. И снова решать, а есть ли он – этот выход. Сегодня лишь из парламента. Мэй придумала себе отсрочку в виде избирательной кампании. А значит, она приступит к официальным переговорам с ЕС об условиях экзита только после 8 июня. А может, и не она. А может, и не экзита. В любом случае, через месяц с небольшим Палата общин опять заполнится. И вот тогда уже точно будет обидно, если о ней снова не скажут, что она – ума палата.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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