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Третий звонок. Путин и Трамп обошлись без прорыва. Связи

16:4403.05.2017
(обновлено: 16:53 03.05.2017)
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© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора, архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора, архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Это был не самый продолжительный их разговор. Но из всех, пожалуй, самый важный. Тем более, связь решили поддерживать до встречи на саммите G20. То есть, того самого "гамбургского счета". Есть еще два месяца, чтобы его хотя бы открыть.

В отличие от прочих вызовов современности этого ждали все. И не важно, кто кого вызывал: Путин Трампа или наоборот. Весь мир затаил дыхание, чтобы не пропустить ни единого слова. Хотя мог этого и не делать. Во-первых, все равно не слышно. Даже АНБ. Во-вторых, на то лидерам сверхдержав и пресс-службы, чтобы политологи, эксперты и аналитики не зря свой хлеб ели, а имели широкий простор для толкований. В их же среде так и повелось: "дайте нам сухой остаток, и мы нальем в него воды".

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора, архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Политолог о разговоре Путина и Трампа: прорывные решения пока маловероятны
А Путин и Трамп дали еще и почву для размышлений. И это главный результат их диалога. Ведь многие уже решили, что все про них знают, а стало быть, и думать там больше не о чем. Но вчера говорили они, а сегодня говорят о них. В основном, сдержанно, но неразлучно, в одной связке. Ну, или на одной линии. До того президенты выходили на нее дважды и оба раза по случаю. Торжественному – инаугурация Трампа, то есть знакомство. И трагическому – теракт в Санкт-Петербурге, то есть соболезнования.

Это впервые, когда Трамп связался с Путиным без какого-то повода. Просто так. Поболтать. А это уже – отношения. Хотя, вероятно, потому и связался, чтобы убедиться, что они по-прежнему не исключены. И даже после того, что он успел за это время "нагромоздить". Так что со стороны президента США это был "звонок вежливости". Вряд ли, конечно, он прямым текстом попросил прощения за "дальнейшую изоляцию России в ООН". Точнее за то, что приписал это дело к числу своих достижений за стартовые сто дней. И за бесшабашный удар по авиабазе "Шайрат" в Сирии он едва ли извинился.

Но их разговор вполне мог сложиться по мотивам одного известного у нас мультфильма. – А помнишь, как ты меня изолировал? – Так я это…
– Ну да, ну да, работа такая… А в конце все-таки: – Ну, ты заходи, если что… Из чего следует, что прощен и вместе что-нибудь придумаем. И про Сирию,  и про КНДР. Ситуация у Трампа, по сути, та же, что и в "Жил-был пес…". Тот, правда, не был борзым. Но этого тоже хотят выгнать. И ему тоже нужна помощь того, от кого он как бы должен защищать Белый дом.

Хотя от их общения не останется даже фото Трампа в Овальном кабинете у аппарата и в окружении ближнего круга, как в первый раз. Потому что это уже – не напоказ. Да и круг поредел и видоизменился. В отставке Майкл Флинн, задвинут Стив Бэннон. Президенту США о налаживании политических контактов с Россией толком и поговорить не с кем. Только с президентом России. Это был не самый продолжительный их разговор. Но из всех, пожалуй, самый важный. Каким и должен быть третий звонок, после которого, собственно, и начинается представление.

"Беседа получилась деловой и конструктивной", – синхронно подбирают одинаковые эпитеты к ней пресс-службы глав государств. "Прорыва не произошло", – полагают, что спорят с ними, западные СМИ. "Но прорыв – это самое плохое, что может случиться на линии", – скажет им любой связист. Значит, не все так плохо. Тем более, связь решили поддерживать до встречи на саммите G20 в Гамбурге. То есть, того самого "гамбургского счета". Есть еще два месяца, чтобы его хотя бы открыть.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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