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Афганистан: амбиции и провалы Вашингтона

15:5503.05.2017
(обновлено: 15:59 03.05.2017)
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© AP Photo / Massoud HossainiНа месте взрыва в районе американского посольства в Кабуле, Афганистан. 3 мая 2017На месте взрыва в районе американского посольства в Кабуле, Афганистан. 3 мая 2017
© AP Photo / Massoud Hossaini
За полтора десятка лет присутствия в Афганистане США и НАТО так и не добились поставленных целей. Правда, американцы уверяют всех, что в этом году им точно удастся разобраться с боевиками ИГ* в Афганистане. Но и здесь надежды весьма призрачны.

В результате очередного взрыва в столице Афганистана погибли люди. Он произошел недалеко от американского посольства и был направлен на колонну НАТО. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Новая атака явно не случайна. Она совпала сразу с несколькими амбициозными заявлениями западных чиновников. Представитель Пентагона Билл Салвин считает, что районы Афганистана от боевиков ИГ* будут освобождены уже в этом году. По его данным, их количество с нескольких тысяч сократилось до 800. Откуда такие точные данные, понять сложно при учете сразу нескольких факторов: сетевом характере организации и невозможности в принципе в условиях современного Афганистана вести точную статистику. Впрочем, если предположить, что это заявление сугубо политическое – Дональду Трампу и его подчиненным нужны победы или хотя бы громкие обещания побед – тогда все становится на свои места. Вновь – внутриполитическая история.

Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
© AP Photo / Rahmat Gul
Эксперт о борьбе против ИГ* в Афганистане: для США возможны два варианта
Но еще есть НАТО. Генсек западного военного блока Йенс Столтенберг заявил, что Брюссель рассматривает возможность увеличения развернутой два года назад миссии "Решительная поддержка" в Афганистане. Решение по этому вопросу в связи с "напряженной" ситуацией в сфере безопасности может быть принято уже к июню. По двустороннему соглашению между Брюсселем и Кабулом в Афганистане присутствуют порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе американских. Миссия объявлена небоевой. Иными словами, речь идет о консультативной поддержке афганских силовиков, их обучении и технической помощи. Вот только вопрос в эффективности. Название красивое, а на деле? Исламисты "ближневосточного разлива" в последние месяцы в Афганистане заметно активизировались. И что самое любопытное, наибольший урон им, похоже, наносит "Талибан"*, который объявил "Исламское государство"* своим врагом. Понятно, что речь идет в известной степени о конкурирующих структурах и конкурентной борьбе. Но именно в результате действий талибов, а не, к примеру, ударов по горам американской "матерью всех бомб", радикалов ИГ* в Афганистане становится все-таки меньше.

Вашингтон между тем, как все чаще в последнее время, стоит на перепутье. С 2001 года, когда американцы начали операцию в Афганистане, заметных успехов достигнуто так и не было. Скорее, все больше наблюдались провалы. К примеру, связанные с ростом производства наркотиков буквально на порядки за последние полтора десятилетия. Или с обеспечением безопасности в этой стране, а также с помощью Кабулу в формировании дееспособной армии и иных силовых структур. Дела обстоят, прямо сказать, неважнецки. А ведь еще Вашингтон обещал Афганистану инвестиции в возрождение экономики и социальной сферы. Бюджетные деньги на эти цели выделялись. Небольшие. Да и тратились они крайне странно. Как говорят злые языки, в основном на строительство вилл для чиновников и реализацию коммерческих проектов в интересах конкретных функционеров, но никак не афганского народа и государства. Не потому ли Кабул регулярно обращается за помощью в восстановлении инфраструктуры Афганистана и десятков важнейших объектов к Москве?

Автор недавнего весьма ангажированного и необъективного фильма про Владимира Путина, ведущий CNN Фарид Закария предположил, что политика Вашингтона в Афганистане может развиваться по одному из нескольких сценариев. Либо полное сворачивание военного присутствия. Либо его перманентное продолжение. Либо переговоры с соседями Афганистана, заинтересованными в его стабильности. В том числе с Россией. Вполне разумный подход к проблеме. Вопрос лишь в том, что именно решит делать команда Дональда Трампа. Пока о сворачивании миссии речи не идет. И каких-то особых, интенсивных переговоров с Россией, Китаем, Ираном и другими странами, которым нужен спокойный и развивающийся Афганистан, также не наблюдается. Закария приводит вполне справедливые слова министра обороны США Джеймса Мэттиса: "Если урезать бюджет дипломатам, придется покупать больше патронов". Но проблема в том, что Трамп и его команда как раз и собираются урезать на треть бюджет Госдепа и сократить тысячи его сотрудников. Так что, судя по всему, патроны в ближайшей перспективе останутся наиболее весомым и актуальным фактором американской внешней политики.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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