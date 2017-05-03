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Подозреваются погибшие. Киев "запутывает" следствие в Одессе

15:0003.05.2017
(обновлено: 15:05 03.05.2017)
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© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкАкция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 годаАкция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года
© РИА Новости . Владимир Песня
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Одесса почтила память жертв трагедии 2 мая 2014 года. К Дому профсоюзов пришли около 5 тысяч одесситов. В Москве, Берлине, Брюсселе, Праге и многих других европейских городах прошли поминальные мероприятия. Не только родственники погибших, но и неравнодушные люди по всему миру, среди них и депутаты Европарламента, потребовали от украинских властей объективного расследования событий 2 мая 2014 года.

Столкновения в Одессе 2 мая 2014 года, архивное фото
© РИА Новости
Мнение: одесситы никогда не забудут и не простят Киеву события 2 мая
Но украинские власти лишь имитируют активность. У них нет желания докопаться до истины – есть лишь тенденция точечного "лжерасследования". Что это означает?  Виновными назначены представители "Антимайдана" (те, чьи родственники и друзья сгорели заживо в Доме профсоюзов). Они арестованы и переданы "правосудию". Вот и все.

Судебное  разбирательство по делу 2 мая ведется однобоко и предвзято, более того, только в отношении стороны пострадавших. Пятеро активистов "Антимайдана" находятся в Одесском следственном изоляторе и около пятнадцати  – под следствием. По этим людям доказательная база обвинения очень слабая и, очевидно, не выдержит судебного разбирательства. Этим, вероятно, объясняется заявление руководителя одесской полиции Дмитрия Головина об утере большей части материалов расследования. По его словам, "многие улики утрачены в том же 2014 году, когда расследование вели привлеченные сотрудники МВД из других областей". Наверное, это те материалы, которые могли бы показать реальную картину произошедшего. Судебные заседания по делу переносятся, а недавно и вовсе была заменена коллегия судей в уголовном процессе. Это означает, что спустя три года суд начнет заново всю процедуру. Налицо очередное затягивание дела, в надежде, что через пару лет, все махнут рукой на столь "запутанную" трагедию.

С другой стороны, есть пример господина Ходияка, активиста "Правого сектора", запрещенного в России, который из ружья стрелял по протестующим со стороны "Антимайдана".  Он выпущен на свободу, невзирая на свидетельские показания и видеозаписи. В то время как те, в кого он стрелял, сидят за решеткой.

Мужчина возлагает цветы во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017
© РИА Новости . Стрингер
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Политолог об одесской трагедии: нет сложности выявить убийц
В то же время многие свидетели и ключевые участники событий мая 2014 года находятся за пределами Украины. Дмитрий Фучеджи, заместитель начальника одесской полиции в мае 2014 года, известен по видео с места событий. Он единственный не побоялся без оружия стать между враждующими сторонами в самый разгар перестрелки. Фучеджи – один из главных свидетелей трагедии 2 мая. Он уверяет, что готов давать показания и назвать истинных виновников, однако не при нынешней украинской власти, а только когда появится надежда на справедливое судебное расследование.

В прошлом году Одесская областная прокуратура предприняла оригинальную попытку закрыть дело. Через два с лишним года после трагедии появился документ – "Повiдомлення про пiдозру" (уведомление о подозрении) за подписью прокурора Одесской области.

Адресовано уведомление было депутату областного совета Вячеславу Маркину. Прокуратура объявила его подозреваемым по делу о гибели 48 человек в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. По мнению следователей прокуратуры, Маркин, имея преступный умысел, завел пострадавших в здание, а значит, именно он виноват в их смерти. Абсурдность ситуации состоит в том, что "повiдомлення" вручается лично и под роспись, однако прокуроров Одесской области совершенно не смутило, что подозреваемый мертв уже почти 3 года.

Документ вручили родственникам погибшего депутата. Это могло бы показаться адским бредом, если бы не одно "но". Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины дело можно закрыть в связи со смертью подозреваемого. Таким образом, если бы не поднявшийся в прессе резонанс, процесс о гибели 48 одесситов уже был бы закрыт, а несчастный Маркин, который, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна горящего Дома профсоюзов и умер в больнице, был бы признан виновным в этой трагедии.

А что же международные организации

Еще осенью 2015 года Международная консультативная группа, сформированная Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом для наблюдения за расследованием трагедии в одесском Доме профсоюзов, заявила, что расследование не удовлетворяет требованиям Европейской конвенции по правам человека. По мнению группы, "следственные органы не проявили надлежащей полноты и тщательности как на стадии открытия производства, так и во время дальнейшего его расследования, в результате чего общая эффективность расследования была поставлена под угрозу". Изменилось ли что-нибудь с того момента? Если только в худшую сторону.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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