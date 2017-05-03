США
3.053 мая14:43МСК
USD57.09+0.14
EUR62.32+0.17
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Нечего на Россию пенять: Трамп "чирикнул" Клинтон о причинах ее проигрыша

14:3403.05.2017
(обновлено: 14:39 03.05.2017)
0150
© AFP 2017 / Brendan SmialowskiХиллари Клинтон, архивное фотоХиллари Клинтон, архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Ну да, возможно, в этом Хиллари права. Из Белого дома и впрямь в последнее время регулярно раздается жизнерадостное "чириканье" по утрам. Но для этого, во-первых, всегда есть повод. А во-вторых, теперь ему уже точно никто не сможет это запретить.

Президент США Дональд Трамп ответил своей бывшей сопернице на выборах Хиллари Клинтон, которая назвала виновниками своего поражения "российский WikiLeaks" и директора ФБР Джеймса Коми. По мнению главы Белого дома, директор ФБР – "это самое лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон в том смысле, что он сделал ей поблажку за многие плохие поступки". А лживая история с Россией – лишь предлог, который демократы использовали, чтобы оправдаться за поражение. Буквально это следует понимать так: нечего на Россию пенять, коли Трамп молодец и провел отличную кампанию.

Хиллари Клинтон после выступления в Нью-Йорке. 9 ноября 2016 года
© AFP 2017 / Jewel Samad
Американист об ответе Трампа Клинтон: здесь ключевое слово "если"
Примечательно, что 45-й президент США для ответа выбрал привычную для себя форму – через микроблог Twitter. Это дало повод самой Клинтон высмеять страсть Дональда Трампа "разбрасываться твитами по утрам". Хотя, с другой стороны, не с официальным же заявлением выступать по каждому поводу.

Между тем американский президент активно использует микроблог не только для неформального общения, но и для весьма серьезных заявлений по внешней и внутренней политике. Так, например, после очередной попытки КНДР запустить баллистическую ракету Дональд Трамп написал, что это неуважение со стороны Северной Кореи желаний Китая и его "весьма уважаемого руководителя". А эмоциональный твит о том, что Трамп "закроет правительство" после уступок республиканцев в конгрессе по проекту бюджета на 2017 год, вообще вызвал настоящий переполох. Председатель комитета по международным отношениям в cенате Боб Коркер предложил отобрать у президента смартфон.

Кстати, накануне выборов по настоянию советников Дональда Трампа временно отстранили от его микроблога. Тогда посчитали, что сообщения кандидата в президенты зачастую носят контрпродуктивный характер и могут повлиять на результаты голосования. Отобрать смартфон у главы государства будет сложнее. Да и стоит ли? Не лучше ли знать, что на уме и в Тwitter у президента США? Пусть даже кому-то эти сообщения и неприятны.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена