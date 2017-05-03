Нечего на Россию пенять: Трамп "чирикнул" Клинтон о причинах ее проигрыша

Ну да, возможно, в этом Хиллари права. Из Белого дома и впрямь в последнее время регулярно раздается жизнерадостное "чириканье" по утрам. Но для этого, во-первых, всегда есть повод. А во-вторых, теперь ему уже точно никто не сможет это запретить.

Президент США Дональд Трамп ответил своей бывшей сопернице на выборах Хиллари Клинтон, которая назвала виновниками своего поражения "российский WikiLeaks" и директора ФБР Джеймса Коми. По мнению главы Белого дома, директор ФБР – "это самое лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон в том смысле, что он сделал ей поблажку за многие плохие поступки". А лживая история с Россией – лишь предлог, который демократы использовали, чтобы оправдаться за поражение. Буквально это следует понимать так: нечего на Россию пенять, коли Трамп молодец и провел отличную кампанию.

Примечательно, что 45-й президент США для ответа выбрал привычную для себя форму – через микроблог Twitter . Это дало повод самой Клинтон высмеять страсть Дональда Трампа "разбрасываться твитами по утрам". Хотя, с другой стороны, не с официальным же заявлением выступать по каждому поводу.

Между тем американский президент активно использует микроблог не только для неформального общения, но и для весьма серьезных заявлений по внешней и внутренней политике. Так, например, после очередной попытки КНДР запустить баллистическую ракету Дональд Трамп написал, что это неуважение со стороны Северной Кореи желаний Китая и его "весьма уважаемого руководителя". А эмоциональный твит о том, что Трамп "закроет правительство" после уступок республиканцев в конгрессе по проекту бюджета на 2017 год, вообще вызвал настоящий переполох. Председатель комитета по международным отношениям в cенате Боб Коркер предложил отобрать у президента смартфон.

Кстати, накануне выборов по настоянию советников Дональда Трампа временно отстранили от его микроблога. Тогда посчитали, что сообщения кандидата в президенты зачастую носят контрпродуктивный характер и могут повлиять на результаты голосования. Отобрать смартфон у главы государства будет сложнее. Да и стоит ли? Не лучше ли знать, что на уме и в Тwitter у президента США? Пусть даже кому-то эти сообщения и неприятны.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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