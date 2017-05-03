"Нафтогаз" решил побить "Северный поток-2". Экономически

Первое, что сразу читается между строк – это желание Украины не остаться у разбитого корыта. По-другому расценивать заявление "Нафтогаза" не получается. В Киеве даже с ценой определились: мол, с 2020 года транзит России обойдется дешевле примерно на одну десятую. И в Киеве уже подсчитали, что в результате украинская ГТС станет привлекательнее "Северного потока-2". Как водится, не обошлось без оговорок: в "Нафтогазе" отметили, что это будет возможно, если Украине будут гарантированы ежегодные объемы транзита газа около 110 млрд кубометров. Ну а как же иначе. Надо же показать характер. Просто так на мировую идти без торга как-то не комильфо. То есть, вновь политика превалирует над экономикой. Хотя, если бы меньше было истерик киевских и властей ряда стран Восточной Европы в адрес Москвы, по отношению к российским проектам, то можно было бы договориться и быстрее, и выгоднее для всех, констатируют эксперты.
Есть, скорее всего, еще один момент. У Европы возродился активный интерес к российскому газу. Политический кризис, курс на диверсификацию поставок российского газа в Европе – чего только ни придумывали. И все равно доля российского газа на европейском рынке растет. Киев, по всей видимости, понимает, что на этом можно заработать. Европейские политики стали часто позитивно отзываться о российских проектах. На этом фоне европейские энергетические компании активизировались, зная, что контракты с "Газпромом" – дело прибыльное. Тем более, когда цены на газ заметно снизились. Российский холдинг ведет гибкую стратегию. Цены "Газпрома" порой были выше цен европейских хабов, и некоторые компании начали жаловаться на нефтепродуктовую привязку. Даже в какой-то момент стал падать спрос. Но "Газпром" шесть лет назад решил пойти на уступки. Для начала использовал понижающие коэффициенты в контрактах. Позже стал избегать нефтепродуктовой привязки к стоимости. В результате российский газ, который в 2012–2013 годах был едва ли не самым дорогим в портфеле европейских компаний, стал весьма привлекательным. Украина носом чует, что если сейчас не подсуетиться и не показаться перед Брюсселем более гибким, нежели раньше, партнером, то через пару лет можно будет лишь наблюдать, как дряхлеет и ГТС, и ПХГ и все остальное, что было связано с газом.
Автор Олег Обухов, радио Sputnik
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