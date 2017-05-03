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"Нафтогаз" решил побить "Северный поток-2". Экономически

12:0503.05.2017
(обновлено: 12:09 03.05.2017)
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© AP Photo / Sergei Chuzavkov, FileОбъект газотранспортной системы Украины, архивное фотоОбъект газотранспортной системы Украины, архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov, File
И зачем вам всем – то есть, европейцам и "Газпрому" – нужен "Северный поток-2", когда есть украинский маршрут? "Нафтогаз" недоумевает. И даже предлагает новые условия транзита. Но такие ли уж они новые?

Компрессорная станция НАК Нафтогаз Украины в Харькове
© AFP 2017 / Sergey Bobok
Мнение: "Нафтогаз" решил показать, что он "очень гибкий". Но уже поздно
Киев собирается заметно снизить цены за транзит российского газа. Правда, сделать это намерен не раньше 2019 года. Когда закончится контракт на поставку топлива между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Об этом заявил директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает Deutsche Welle. Что стоит за этой инициативой Киева?

Первое, что сразу читается между строк – это желание Украины не остаться у разбитого корыта. По-другому расценивать заявление "Нафтогаза" не получается. В Киеве даже с ценой определились: мол, с 2020 года транзит России обойдется дешевле примерно на одну десятую. И в Киеве уже подсчитали, что в результате украинская ГТС станет привлекательнее "Северного потока-2". Как водится, не обошлось без оговорок: в "Нафтогазе" отметили, что это будет возможно, если Украине будут гарантированы ежегодные объемы транзита газа около 110 млрд кубометров. Ну а как же иначе. Надо же показать характер. Просто так на мировую идти без торга как-то не комильфо. То есть, вновь политика превалирует над экономикой. Хотя, если бы меньше было истерик киевских и властей ряда стран Восточной Европы в адрес Москвы, по отношению к российским проектам, то можно было бы договориться и быстрее, и выгоднее для всех, констатируют эксперты.

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости . Максим Блинов
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Украинский аналитик: политики в Киеве говорят такое, что даже стыдно
Российская позиция – это в большей степени адекватный ответ Москвы на малооправданную истерику Киева. Не делать же вид, что ничего не происходит. Тем более, когда это касается национальных интересов. А потом, политика – политикой, а Россия ради сохранения статуса надежного поставщика газа предлагает альтернативные варианты выхода из ситуации. "Южный поток". "Турецкий поток". Москва это делает, заботясь о своих европейских партнерах. А Украина, как стала незалежной, с тех пор статус надежного транзитера только теряла, ничего не приобретая.

Есть, скорее всего, еще один момент. У Европы возродился активный интерес к российскому газу. Политический кризис, курс на диверсификацию поставок российского газа в Европе – чего только ни придумывали. И все равно доля российского газа на европейском рынке растет. Киев, по всей видимости, понимает, что на этом можно заработать. Европейские политики стали часто позитивно отзываться о российских проектах. На этом фоне европейские энергетические компании активизировались, зная, что контракты с "Газпромом" – дело прибыльное. Тем более, когда цены на газ заметно снизились. Российский холдинг ведет гибкую стратегию. Цены "Газпрома" порой были выше цен европейских хабов, и некоторые компании начали жаловаться на нефтепродуктовую привязку. Даже в какой-то момент стал падать спрос. Но "Газпром" шесть лет назад решил пойти на уступки. Для начала использовал понижающие коэффициенты в контрактах. Позже стал избегать нефтепродуктовой привязки к стоимости. В результате российский газ, который в 2012–2013 годах был едва ли не самым дорогим в портфеле европейских компаний, стал весьма привлекательным. Украина носом чует, что если сейчас не подсуетиться и не показаться перед Брюсселем более гибким, нежели раньше, партнером, то через пару лет можно будет лишь наблюдать, как дряхлеет и ГТС, и ПХГ и все остальное, что было связано с газом.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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